Jokerien omistusportaaseen siirtyvältä Teemu Selänteeltä kovaa puhetta – "Buumi on tulossa"

Jokerit on pelannut edellisen kerran kotimaisessa Liigassa kaudella 2013-2014, minkä jälkeen se vietti kahdeksan kautta KHL:ssä. Nyt edessä on paluu kotimaan pääsarjaan, mikä voi tapahtua aikaisintaan kaudella 2023-2024. Selänne on innostunut tulevaisuuden näkymistä.

– Jokerit on ollut minulle aina tärkeä asia. Olen innoissani, että paluu SM-liigaan on mahdollinen ja sitä kautta tulen myös olemaan omistajaportaassa sekä muussakin toiminnassa. Haluan tietysti kaikki jokerilegendat mukaan tähän. Rakennetaan brändi sellaiseksi huumaksi, mitä se oli aikoinaan 1990-luvulla. Meillä on kaikki aseet ja tiedän, mitä palautetta on tullut jo nyt. Voin taata, että buumi on tulossa, Selänne totesi.