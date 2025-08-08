Juhamatti Aaltonen vahvistaa MTV Urheilulle: Huikea ura on ohi

Maailmanmestari, olympiamitalisti ja kolminkertainen Suomen mestari Juhamatti Aaltonen lopettaa merkittävän ammattilaisuransa. 40-vuotias kiekkopersoona kertoo päätöksestään MTV Urheilulle.

– Kyllä näin on, päätös lopettamisesta on syntynyt, Aaltonen vahvistaa.

– Tässä on jo pidempään menty vuosi kerrallaan. Kun kauden jälkeen rauhoittui, niin ei ollut yhtään fiilistä, että pitäisi vielä vuosi pelata. Kävin vielä kokeilemassa, että vieläkö treenaaminen maistuisi, mutta ei maistunut. Pelata voisi vielä vaikka kuinka kauan, mutta sillä tavalla ei pysty hommaa tekemään, tuore ex-kiekkoilija jatkaa.

Aaltosen yli 1 000 ottelua käsittänyt ura päättyi Jokerien pelaajana. Hän voitti seurassa keväällä Mestiksen mestaruuden. Liigakarsinnoissa Pelicans kuitenkin torppasi Jokerit voitoin 4–1.

– Se oli vähän kuin olisi NHL:ssä voittanut konferenssifinaalit, että Stanley Cup jäi saavuttamatta, Aaltonen sanailee liigakarsintoihin viitaten.

"Kärppä on aina sinussa"

Synnyinpaikkansa mukaan lempinimensä saanut "Iin taikuri" imi kiekko-oppinsa Oulussa. Kärppien junioriputken jälkeen Aaltonen pelasi ensimmäisen Liiga-ottelunsa jo kaudella 2002–2003. Ensimmäinen kokonainen kausi oli 2005–2006.

– Pohjoisessa pitää jossain kohtaa siirtyä sinne Kärppiä kohti. Seura merkkaa todella paljon. Sieltä sain hyvän juniorikasvatuksen. Kaikki on sieltä alkanut, vaikka en oululainen olekaan. Kärppä on aina sinussa, Aaltonen tunnelmoi.

Juhamatti Aaltonen on monelle ennen kaikkea kärppä.Markku Hyttinen / AOP

Näyttävänä kiekonkäsittelijänä tunnettu Aaltonen pelasi 583 SM-liigaottelua, joista valtaosan Kärpissä.

Hänet muistetaan Oulussa erityisesti keväästä 2014. Tuolloin hyökkääjä ratkaisi Suomen mestaruuden seitsemännen finaalin jatkoajalla Tapparaa vastaan. Aaltonen valittiin samana vuonna myös pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi.

– Se oli muutenkin hieno vuosi. Jonkinlainen rasitekin jo itselle, kun sitä maalia aina muistellaan. Olen jo oman osani saanut, Aaltonen naureskelee.

Kaikkiaan taituri voitti kolme Suomen mestaruutta, jokaisen Kärpissä. Hän edusti SM-liigassa myös Pelicansia, HIFK:ta ja Jukureita. Aaltonen teki kotimaan pääsarjassa 163+229=392 pistettä.

MM-kulta ja olympiamitali

Aaltonen esiintyi urallaan myös varsin tiuhaan maajoukkueessa. Hänen kirkkaimmat saavutuksensa Leijonat-paidassa ovat vuoden 2011 maailmanmestaruus ja Sotshin 2014 olympiapronssi. Aaltonen pelasi yhden olympiaturnauksen ja viidet MM-kisat.

– Sotshin kisat merkkaavat todella paljon. Pelasin kuitenkin liigaa, ja mukana olivat NHL-pelaajat. Se oli oikeasti turnaus, jossa oli maailman parhaat. Se merkitsi hirveästi, että pääsi sinne, Aaltonen sanoo tunteikkaasti.

Aaltonen säväytti olympiaturnauksessa etenkin puolivälierässä Venäjää vastaan. Leijonat pudotti supervastustajansa maalein 3–1. Aaltonen teki 1–1-maalin näyttävän yksilösuorituksen päätteeksi.

– Se oli kyllä hyvä peli. Tuli vielä se maalikin. Halli oli aivan täynnä ja Venäjällä kauheat odotukset. Harmittavasti hävittiin se välierä sitten Ruotsille. Mitali oli kuitenkin kova suoritus.

Juhamatti Aaltonen nappasi mitalin olympiajäiltä 2014.2014 Getty Images

Kotimaan kenttien lisäksi Aaltonen pelasi pitkään ulkomailla. Hän edusti KHL:ssä Jokereita ja Magnitogorskia yhteensä 201 ottelun ajan. Ruotsin SHL:ssä hän kiekkoili Röglessä ja Skellefteåssa kolmen kauden aikana 112 matsia. Uransa loppupuolella Aaltonen piipahti myös Tshekissä ja Tanskassa.

Aaltonen Röglen paidassa vuonna 2018.Stella Pictures

Mitä seuraavaksi, Juhamatti Aaltonen?

– Kiekon parissa työskentely kiinnostaa tosi paljon. Ikinä ei kuitenkaan tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Jääkiekolta on paljon saanut, niin pitää antaa takaisinkin. Haluan kyllä olla lajin kanssa tekemisissä, Aaltonen päättää.