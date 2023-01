Uusi paljastus Jokereista: Neuvottelee pelaamisesta toisessa kaupungissa – Helsingin jäähalli sulki ovensa

Jokerit on ilmoittanut tavoittelevansa paikkaa Mestiksestä ensi kaudella ja aikovansa lähettää hakemuksensa sarjapaikasta tiistaina. Edustusjoukkueen kotiotteluiden pelipaikka on toistaiseksi ollut arvoitus, mutta MTV Urheilun tietojen mukaan kotihalliksi on valikoitumassa Espoon Tapiolan Metro-areena.