MTV Urheilun tiedot: Jokerien liigapomoksi ehdolla yllätysnimi urheilujohtamisen huipulta

Vuori työskentelee nykyisin Suomen urheilumuseon johtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen hiihtoliiton ja Lahden MM-hiihtojen puheenjohtajana vuosina 2013–17.

Vuorella on pitkä ja monipuolinen kokemus yritysjohtamisesta. Hän on toiminut muun muassa urheiluvaatevalmistaja Haltin toimitusjohtajana, Veikkauksen brändijohtajana sekä ennen Urheilumuseon tehtäväänsä markkinointi- ja sisältöpalveluyhtiö Granon kaupallisena johtajana.

– Siellä on ollut useampia tahoja heidän puoleltaan tapaamisissa. Liigan kanssa on pidetty tapaamisia, joissa heille on avattu asioita, joita lisenssiprosessin aikana käydään läpi, Hiltunen toteaa.