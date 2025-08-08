Nyt koskee jo SM-liigajoukkueitakin – uusi jääkiekkosääntö leviää

Kuvituskuva Lukon CHL-ottelusta.Elmeri Elo / All Over Press
Julkaistu 08.08.2025 08:42
Jere Hultin

Jääkiekon Mestarien liigassa otetaan käyttöön uusi jatkoaikasääntö.

Sääntömuutos koskee kolmella kolmea vastaan pelattavia jatkoaikoja. Alkavalla CHL-kaudella hyökkäävä joukkue ei saa palauttaa kiekkoa siniviivan alapuolelle. Jos sääntöä rikotaan, peli keskeytyy ja aloitus siirretään rikkomuksen tehneen joukkueen puolustuspäähän.

Ratkaisulla pyritään saamaan ottelut ratkaistua entistä useammin jatkoajalla. CHL:ssä erikoissääntö ei ole ensimmäinen laatuaan. Sarjassa pelataan tätä nykyä ylivoimat loppuun saakka, eli jäähy ei pääty, vaikka ylivoimajoukkue tekee maalin.

Ensimmäisenä sääntömuutoksen käyttöönotosta kertoi Ruotsin toiseksi korkein sarjataso HockeyAllsvenskan. SM-liigassa muutosta ei tässä kohtaa harkita

CHL:ssä pelaavat ensi kaudella suomalaisseuroista KalPa, Ilves ja Lukko. 

