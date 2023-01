MTV Urheilun tiedot: Jokerien taustalla naruja vetelee liigakaukaloista tuttu kiekkovaikuttaja – reagoi yhteydenottoon äkillisellä tavalla

Jokerien taustalla edustusjoukkueen asioita edistävien hahmojen henkilöllisyys on toistaiseksi pysynyt julkisuudelta piilossa, mutta MTV Urheilun kahdesta eri lähteestä varmistetun tiedon mukaan tällä hetkellä seuran Mestis-projektia vetää urheilujohtajana aiemminkin profiloitunut Jarmo Koskinen .

Viime vuosina Koskinen on työskennellyt konemyyntiin keskittyvässä suomalaisyrityksessä.

Jokereilla käytännössä vain kaksi viikkoa aikaa

Koskisella ja Jokerien muulla taustaväellä on tulossa kova kiire, jotta seura saa edustusjoukkueen ensi kaudeksi Suomi-kiekon toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Mestikseen.

MTV Urheilun tietojen mukaan Jokerien on tehtävä hakemus sarjapaikasta seuraavien kahden viikon aikana. Jääkiekkoliiton liittohallitus kokoontuu 24. tammikuuta, jolloin mahdollista hakemusta olisi tarkoitus käsitellä.

Jokerien hakemuksen on kuitenkin oltava toimitettuna jo hyvissä ajoin, noin viikkoa ennen liittohallituksen kokousta, jotta hallituksen jäsenet saavat riittävän ajan perehtyä seuran suunnitelmiin. Näin ollen Jokerien on tultava ulos suunnitelmiensa kanssa ja lähestyttävä Jääkiekkoliittoa sekä Mestistä viimeistään 17. tammikuuta.

Halliasia ja yhtiön taustat tapetille

Hakemuksessa on oltava selvitettynä ainakin Jokerien suunnitelmat ensi kauden kotiotteluista ja tarkemmin ottaen siitä, missä ne pelataan. Venäjä-vastaisten pakotteiden vuoksi Ilmalan areenan kohtalo on korkeammissa käsissä, ja HIFK:n kotipyhättönäkin toimiva Helsingin Jäähalli on aikataulunsa puolesta tukossa.