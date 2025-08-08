Kulttipelaajalta karu paljastus: SM-liigan ovet säpissä

HIFK:ssa kulttipelaajaksi kasvaneen Micke-Max Åstenin tilanne on tällä hetkellä karu. Työmyyrän visio SM-liigassa jatkamisesta on vaakalaudalla.

Åsten, 33, päätti mittavan HIFK-uransa ainakin toistaiseksi viime kevääseen. Roolipelaaja ja kannattajien suosikki ehti tahkota seurassa 541 runkosarjan ottelua. Hän on HIFK:n kaikkien aikojen ottelumäärässä kuudentena. Åsten jätti kauden jälkeen tunteikkaat jäähyväiset HIFK:n sosiaalisessa mediassa.

SM-liigassa tunnistettavaksi hahmoksi noussut Åsten on ilman työpaikkaa, kun kiekkokauteen on kuukauden päivät. Miltä sopimuskuviot juuri nyt siis näyttävät?

– Tällä hetkellä ei näytä miltään. Hiljaista on, Åsten toteaa MTV Urheilulle.

Hyökkääjä kertoo pyrkineensä löytämään työnantajaa SM-liigasta, mutta keskustelut eivät ole edenneet.

– On tiedusteltu tilanteita ympäri ja ämpäri liigaa, mutta tuntuu olevan trendinä, että nuoria ajetaan sisään ja rahat on finaalissa.

SM-liigasta ei ole siis tullut yhtään varteenotettavaa ehdotusta?

– Ei ole.

Nelosketjun jyrä ajatteli keväällä, että ura jatkuu ilman muuta Suomessa. Nyt pohdinta on alkanut tilanteen vuoksi muovautumaan.

– Tässä ollaan nyt sellaisessa risteyskohdassa, että on tehty ajatustyötä, että se sarja voi olla joku muu. Ei sitä koskaan tiedä, että mistä soitetaan. Nyt aletaan kuitenkin lämpenemään ajatukselle ulkomaista.

Åsten pitää kuntoaan yllä Salmisaaressa NHL-pelaajien ja muutaman muun työttömän kiekkoilijan kanssa.

– Tässä on saanut treenata omaan tahtiin ja niitä asioita, mitä itse haluaa. Kukaan ei kerro, että missä pitää olla ja milloin, niin on erilaiset aikataulut. Oma ura tässä on kuitenkin kyseessä, kiekkoilija alleviivaa omaa vastuutaan.

Helsingin jäähallissa koko ammattilaisuransa kotia pitänyt Åsten saavutti HIFK:ssa yhden SM-hopean ja kaksi pronssia. Rikkovassa roolissa pelaava hyökkääjä on tehnyt parhaalla kaudellaan 3+7=10 tehopistettä.