MTV Urheilun tiedot: SM-liigassa merkittävä vastustus Jari Kurria kohtaan – näin Jokerien omistaja vastaa kriittisiin kysymyksiin

Toisin kuin aiemmin julkisuudessa tänä keväänä on esitetty, SM-liiga ei ole varauksetta levittämässä punaista mattoa Jokereille, joka haluaa palata sarjaan syksyllä 2023. Lukuisten talous- ja olosuhdekysymysten lisäksi esteeksi nähdään Jari Kurrin mahdollinen johtorooli seurassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

MTV Urheilun kattavan selvityksen mukaan lukuisten liigaseurojen johtohenkilöt pitävät Kurria epäsopivana seurajohtajana SM-liigaan. Jyrkimpien näkemysten mukaan kiekkolegenda pitäisi sysätä Jokereissa täysin sivurooliin.

– Jari Kurri ei missään nimessä voi olla hallituksen puheenjohtaja tai edes seuran hallituksessa mukana liigaan tulevassa Jokereissa, vaikutusvaltaisen liigaseuran puheenjohtaja linjaa.

Kriitikoiden mukaan Kurrin uskottavuus toimia seurajohtajana on mennyt KHL-vuosina. Venäläisrahan vastaanottaminen, erikoiset omistusjärjestelyt ja pahimmillaan harhaanjohtava viestintä ovat syöneet niin julkista kuin yksityistä luottamusta jokeriomistajaan.

Selvää on, että Ukrainan sota on saanut Jokerien KHL-toiminnan näyttäytymään jälkikäteen entistä kriittisemmässä valossa.

– On erittäin ikävää, että suomalaisen jääkiekon legenda on ajautunut tällaiseen tilanteeseen, kommentoi toinen seurapomo.

MTV Urheilun tietojen mukaan Kurri on halukas jatkamaan Jokereissa merkittävässä roolissa.

– Mitään sitä vastaan ei ole, että Jari pysyisi mukana Jokereissa omistusportaassa ja jossain roolissa, mutta seuran kasvoina täytyy olla jonkun muun, edellinen seurapomo näkee.

– Tähän asiaan liittyy tietenkin paljon tunnetta, mutta toivoisin, että Kurri on nyt viisas tässä asiassa ja miettisi enemmän seuran parasta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Nykyisten SM-liigaseurojen mielipiteellä on merkitystä, sillä Jokerien paluusta sarjaan päätetään liigan yhtiökokouksessa. Siellä asiasta äänestävät seurojen puheenjohtajat. Uuden liigaosakkaan hyväksymiseksi puoltavia ääniä on oltava kahden kolmanneksen enemmistö eli vähintään kymmenen ääntä 15:stä.

MTV Urheilun tekemien taustahaastattelujen perusteella kielteisesti Kurriin suhtautuu vähintään kolmasosa seuroista. Kantaansa vielä hakevat seurat odottavat Jokerien lisenssihakuprosessia, jossa seuran talouden nykyisyys ja lähihistoria joutuvat äärimmäisen tarkan suurennuslasin alle.

Yleisellä tasolla Jokerien saapuminen nähdään kuitenkin positiivisena asiana SM-liigalle, vaikka jokainen seura menettäisi nykyisestä tv-sopimuksesta noin sata tuhatta euroa vuodessa uuden jakajan ilmaantuessa kakulle.

Jokerit tehnyt merkittäviä taloudellisia siirtoja keväällä

13:10 Jari Kurrista tuli Jokerien pääomistaja keväällä 2019, kun Harry Harkimo myi seurasta osuutensa kiekkolegendalle.

Kenties suurin mahdollinen este nyky-Jokerien liigakelpoisuudelle ovat Kurrin omistaman seurayhtiön Jokerit Hockey Club Oy:n aiemmat rahoituskuviot, joissa erityisjärjestelyiden kautta massiiviset tappiot KHL-kuluista on käytännössä maksanut venäläinen oligarkki, viimeisimpänä Nornickelin pääjohtaja Vladimir Potanin.

Virallisesti Jari Kurri on ollut viime vuodet Jokerien pääomistaja, vaikka Nornickelin suomalainen tytäryhtiö Nornickel Harjavalta on vähemmistöomistajana kuitannut Suomen mittakaavassa massiiviset tappiot omasta taseestaan.

Avainkysymykseksi nouseekin se, miten uskottavan ja perinpohjaisen selvityksen Kurri voi antaa siitä, mitä näille kymmenien miljoonien eurojen suuruisille pääomalainoille on sittemmin tapahtunut. Kurri on Jokerien julkisuuteen antaman tiedotteen perusteella seuran ainoa omistaja, ja aiemmat omistussiteet Nornickel Harjavaltaan on katkaistu.

MTV Urheilun saamien tietojen mukaan Nornickel Harjavalta on kirjannut alas Jokereille antamansa pääomalainan ja tehnyt seurasta siten velattoman. Se, miten alaskirjaus on tapahtunut, ja se miten Kurri on saanut kaivosyhtiön luopumaan 40 prosentin omistuksestaan seurassa tänä keväänä, kiinnostavat äärimmäisen paljon muita liigaseuroja.

Edellä mainittujen asioiden perusteellinen selvittäminen on edellytyksenä sille, että Jokerit voisi palata SM-liigayhteisöön.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tarvitaan todisteita siitä, että kaikki aiemmat siteet venäläiseen rahaan on katkaistu, ja että Jokereilla ei ole enää velvoitteita (eli velkaa) entisille omistajilleen, erään liigaseuran toimitusjohtaja summaa.

Se, miten lisenssikomitean auditointi Jokerien viimeisistä vuosista pääomistaja Kurrin alaisuudessa onnistuu, määrittää hyvin pitkälle myös jääkiekkolegendan uskottavuutta jatkaa seuran johtohahmona SM-liigassa.

– Katsotaan ensin selvitys ja arvioidaan sen jälkeen. Ei lähdetä tuomitsemaan yksittäistä henkilöä ennen kuin asioihin on saatu selvyys. Lisenssin hakuprosessi on niin kattava, että sieltä selviää kaikki mahdolliset asiat, eräs seurapomo kommentoi.

– Sen jälkeen voidaan sitten arvioida, onko joku henkilö tai useampi henkilö sellaisessa tilanteessa, että ei sovellu SM-liigaan.

Useampi seurajohtaja arvioi MTV Urheilulle, että Kurrin omistama Jokerit Hockey Club Oy ei lähihistoriansa vuoksi tule läpäisemään SM-liigan lisenssivaatimuksia, vaan seura tarvitsee taustalleen uuden osakeyhtiön.

– En usko, että kaikkia asioita saadaan koskaan täysin selville Jokerien lähimenneisyydestä, eräs Kurriin neutraalisti suhtautuva liigapomo arvioi.

"Niitä ei ole parempi lähteä avaamaan"

Jokerien lisenssihakemuksen on oltava valmis tämän vuoden lokakuun lopussa. Siihen mennessä Kurrin ja mukaan tulevien uusien omistajien on vakuutettava muut liigaseurat siitä, että seura on tulossa sarjaan avoimin kortein.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

SM-liigaseurat eivät ole vielä virallisesti kokoustaneet kertaakaan niin, että Jokerien paluuta olisi käsitelty yhteisesti. Keskustelua käydään toistaiseksi vain kulissipuheiden, huhujen ja julkisuudessa olleiden tietojen perusteella.

MTV Urheilu tavoitti maanantaina Jari Kurrin vastaamaan SM-liigaseurojakin pohdituttaviin kysymyksiin. Jokerien omistaja vetosi avainkysymyksissä liikesalaisuuteen.

Jari Kurri, onko Jokerit täysin velaton seura suhteessa entiseen osaomistajaansa Nornickel Harjavaltaan?

– On täysin velaton. Kaikki velvoitteet on hoidettu. Jokerit on velaton tällä hetkellä.

Mitä Nornickel Harjavallan pääomalainoille tapahtui?

– Se kuuluu liikesalaisuuksien piirin. On sovittu Harjavallan kanssa, että niitä ei ole parempi lähteä avaamaan.

Voitko avata sitä, miten sait haltuusi 100 prosenttia Jokerien osakkeista?

– Se menee vähän siihen, että on Harjavallan kanssa sovittu, että ei (avata sitä).

Onko sinulla tai Jokereilla enää mitään taloudellisia siteitä tai velvoitteita Venäjälle tai Nornickel Harjavaltaan?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ei ole minkäänlaista. Tällä hetkellä omistus on minulla sataprosenttisesti.

– Mitään yllätyksiä ei sieltä ole tulossa.

Oletko valmis avaamaan Jokerien taloutta koskevat asiat laajempaan tarkasteluun SM-liigan vaatiman hakuprosessin yhteydessä?

– Totta kai. Kaikki mitä liigalisenssitoimikunta haluaa, me avaamme ja kerromme. Ei meillä ole mitään sellaista salattavaa. Se on ihan selvä. Kaikki tarpeellinen, mitä he tarvitsevat tai haluavat, totta kai me teemme sitä yhteistyössä.

Millaisen roolin haluat ottaa Jokereissa, jos ja kun siirto SM-liigaan toteutuu?

– Kaikki riippuu siitä, miten asiat etenevät. Liigalisenssin valmistelu on työn alla, ja lokakuun viimeiseen päivään mennessä pitää saada ne asiat kuntoon. Kaikki varmasti selviää ajan mittaan.

Mitä mieltä olet syytöksistä, joiden mukaan Jokereissa on salailtu asioita julkisuudelta?

– En mä tiedä, olemmeko me salailleet mitään. Me olemme toimineet ihan Suomen lakien alla ja kertoneet niitä asioita, kun olemme halunneet kertoa. Ei me niin kuin… Tietenkään kaikkia asioita ei pystytäkään kertomaan, enkä mä voi hirveästi kertoa Nornickel Harjavallan yhtiön asioita. Minulla ei ole sellaista oikeutta. En minä näe, että oltaisiin tehty hirveää mysteeriä.

Mikä on entisen Hartwall-areenan tilanne tällä hetkellä?

– Se on kaikille meille varmasti iso huolenaihe. Odotellaan, jos sieltä tulisi positiivisia merkkejä, mutta minulla ei tällä hetkellä ole sellaista tietoa. Uskon, että siihen varmasti löytyy ratkaisu.