Joe Biden: Abrams-panssarivaunuja saapuu Ukrainaan ensi viikolla – MTV seuraa sotaa

Torstai 21. syyskuuta:

Ukrainan armeija on videomateriaalin perusteella ensimmäistä kertaa tuonut rynnäkköpanssarivaunuja Venäjän Länsi-Zaporizhzhjan puolustuslinjan panssariesteiden ohi, kertoo yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin Venäjä-analyytikko George Barros viestipalvelu X:ssä.