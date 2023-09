6.32: ISW: Venäjän hyökkäysoperaatio Kupjanskin suunnalla hidastunut

Venäläisjoukot ovat hidastaneet hyökkäysoperaatioitaan Kupjanskin-Svatoven-Kreminnan-rintamalla, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjä aloitti hyökkäyksen kyseisellä alueella kesällä. Operaation on arvioitu olleen vastatoimi Ukrainan kesäkuussa alkaneelle vastahyökkäykselle.

Tavoite on todennäköisesti ollut ennen kaikkea ukrainalaisjoukkojen sitominen Koillis-Ukrainaan, jotta niitä ei voida keskittää Etelä-Ukrainaan, missä Ukraina itse pyrkii eteenpäin.

17.51: Britannian ja Ranskan puolustusministerit Kiovassa

Britannian ja Ranskan puolustusministerit vierailivat torstaina Kiovassa keskustelemassa aseavun lisäämisestä Ukrainalle. Britannian puolustusministerin Grant Shappsin ja Ranskan puolustusministerin Sebastien Lecornun vierailu edelsi Kiovassa pidettävää puolustusfoorumia, missä Ukrainan viranomaisten on määrä tavata yli 160 asealan yrityksen ja 26 maan edustajia.

17.48: Venäjä tekee puolustusmenoihinsa "ehdottoman tarpeellisen" lisäyksen ensi vuonna

Venäjä kasvattaa puolustusmenojaan liki 70 prosentilla ensi vuonna, selviää maan valtiovarainministeriön torstaina julkaisemista dokumenteista. Venäjä aikoo käyttää ensi vuonna puolustusmenoihin lähes 10,8 biljoonaa ruplaa eli vajaat 106 miljardia euroa.



Summa on noin kuusi prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Venäjä aikoo näin ollen ensi vuonna käyttää puolustukseen noin kolme kertaa enemmän rahaa kuin koulutukseen, ympäristönsuojeluun ja terveydenhuoltoon yhteensä, selviää uutistoimisto AFP:n laskelmista.



Venäjän valtiovarainministeriön mukaan budjetin painopisteenä on maan puolustusvalmiuden kohottaminen ja Venäjän Ukrainalta valtaamien neljän maakunnan integroiminen muuhun maahan. Venäjä on liittänyt Ukrainan alueita itseensä kansainvälisen oikeuden vastaisesti.



Venäjän keskuspankki on varoittanut, että maan talouskasvu hiipuu kuluvan vuoden toisella puoliskolla. Samalla inflaatio nousee yli tavoitteena olleen neljän prosentin.

Kremlin mukaan puolustusmenojen valtava kasvattaminen on pakollista, koska Venäjää vastaan käydään hybridisotaa.



– On päivänselvää, että tällainen lisäys on tarpeellinen, ehdottoman tarpeellinen, koska olemme mukana hybridisodassa ja jatkamme erityissotilasoperaatiotamme. Viittaan nyt siis siihen hybridisotaan, jota käydään meitä vastaan, sanoi Kremlin edustaja Dmitri Peskov.



Erityissotilasoperaatio on Venäjän viranomaiskieltä, jolla viitataan Venäjän viime vuoden helmikuussa aloittamaan suurhyökkäykseen Ukrainaan. Venäjällä Ukrainan sodan kutsuminen sodaksi on laitonta.

14.24: Tv-toimittaja: Putin tapasi tsetseenijohtajan

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut tsetseenijohtaja Ramzan Kadyrovin tänään, kertoo venäläinen televisiotoimittaja Pavel Zarubin Telegram-kanavallaan.

Kolme päivää sitten Kadyrov julkaisi rehentelevän videon siitä, että hänen 15-vuotias poikansa pahoinpiteli Koraanin polttamisesta syytetyn vangin. Kreml ei ole ole kommentoinut asiaa.

Aiemmin on huhuttu, että Kadyrov olisi vakavasti sairas. (Reuters)

1:50 Tällainen video julkaistiin Putinin ja Ramzan Kadyrovin väitetystä tapaamisesta.