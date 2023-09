ISW: Ukrainan "operatiivinen läpimurto" vaatii kolme asiaa – MTV seuraa sotaa

7.26: Venäjä: Ukraina hyökännyt droneilla Kurskiin

Venäjä väittää Ukrainan hyökänneen droneilla Venäjän Kurskin alueelle.

Hyökkäyksessä vaurioitui hallintorakennus ja useita yksityisasuntoja, alueen kuvernööri Roman Starovoyt väittää uutistoimisto Reutersin mukaan.

Tietoja ei ole vahvistettu.

7.01: ISW: Ukraina puskee panssareilla Verbovessa, Venäjä tekee "järjettömiä" vastaiskuja – tässä tapauksessa merkittävä läpimurto on mahdollinen

Jotkut Venäjän vastahyökkäykset ovat sekä ukrainalais- että venäläisväitteiden mukaan olleet "järjettömiä", kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ukrainaisjoukoilla on mahdollisuus tehdä "operatiivisesti merkittävä läpimurto" Etelä-Ukrainassa, jos kolme seikkaa toteutuu, ISW arvioi.

Ensinnä Venäjällä ei sovi olla käytettävissään riittävästi reservejä tai taisteluvoimaa Länsi-Zaporizhzhjan rintaman puolustustamiseksi.

Toisaalta Ukrainalla pitää olla riittävästi taisteluvoimaa, jotta sen armeija pystyy jatkamaan etenemistä senkin jälkeen, kun Venäjän taisteluvoima on väsytetty.

Kolmas vaatimus merkittävälle läpimurrolle on se, etteivät nykyisten linjojen takana olevat venäläisasemat ole yhtä raskaasti miinoitettuja tai hyvin valmisteltuja kuin ne asemat, joita Ukraina on murtanut tai on parhaillaan murtamassa.

– Ukrainan vastahyökkäys on äärimmäisen dynaamisessa vaiheessa. ISW ei ole valmis antamaan mitään luotettavaa ennustetta tapahtumien kulusta viime aikojen ukrainalaisittain positiivisista merkeistä huolimatta, ISW toteaa.

Länsi-Zaporizhzhjan rintamatilanne 25. syyskuuta. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä, punaiset Venäjän. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

20.12: Venäjän media: Donetskiin ulkonaliikkumiskielto ja viestinnän sensurointia

Venäjän valtiollisen median mukaan Donetskin kansantasavallassa on julistettu ulkonaliikkumiskielto ja viestinnän sensurointi. Itä-Ukrainassa sijaitseva Donetsk on yksi Venäjän laittomasti itseensä liitetyistä alueista.

Donetskin separatistijohtaja Denis Pushilinin allekirjoittaman asetuksen mukaan ulkonaliikkumiskielto kestää maanantaista alkaen arkipäivisin kello 23:sta aamuneljään paikallista aikaa, kertoo CNN:n mukaan venäläinen uutistoimisto Tass.

Määräystä ei sovelleta joihinkin virkamiehiin ja julkisen sektorin työntekijöihin.

Ria Novoston mukaan sensuurilla paikalliset virkamiehet pyrkivät torjumaan "vihollisen sabotoijia ja tiedustelu-upseereita". Sensuuri koskee postia, internet-viestintää sekä puhelinkeskusteluja.

19.04: Zelenskyi piipahti Puolassa, mutta ei tavannut viljan tuontikieltoa jatkaneen hallinnon edustajia

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei tavannut lainkaan Puolan hallinnon edustajia poiketessaan maassa lauantaina, kertoi brittilehti Guardian. Puolan presidentinkanslian edustaja Marcin Przydacz kertoi niin ikään puolalaiselle verkkosivustolle, ettei presidentinkansliaa lähestytty tapaamispyynnöillä Zelenskyin vierailun aikana.

Ukrainan keskeisimpiin tukijoihin kuuluneen Puolan ja Ukrainan suhteet kiristyivät viime viikolla sen jälkeen, kun Puola sanoi jatkavansa ukrainalaisen viljan tuontikieltoa. Zelenskyi puolestaan sanoi YK:n yleiskokouksessa, että samalla kun Ukraina yrittää pitää maareitit viljanviennilleen auki, tuontikieltojen aikaansaama "poliittinen teatteri" hyödyttää Venäjää.

Puolan laitaoikeiston puolueet ovat arvostelleet maata hallitsevaa Laki ja oikeus -puoluetta ja syyttäneet sitä Ukrainalle nöyristelystä. Viljakiista on kärjistynyt Puolan 15. lokakuuta pidettävien vaalien lähestyessä.

Zelenskyi palkitsi Puolassa käydessään kaksi puolalaista vapaaehtoista, joista toinen oli auttanut haavoittuneiden lapsien saamisessa hoitoon ja toinen järjestänyt lääkintäapua haavoittuneille sotilaille.

13.04: ISW: Ukrainan eteneminen Venäjän puolustuslinjojen läpi Verbovessa etenee

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW uskoo, että se voi pian kertoa Ukrainan joukkojen tunkeutuneen Venäjän puolustuslinjojen läpi Verboven kylän alueella Länsi-Zaporizhzhjassa Etelä-Ukrainassa. Kyse ei ole venäläisjoukkojen viimeisestä puolustuslinjasta alueella, mutta ISW pitää sitä alueen parhaiten varusteltuna puolustuslinjana. Ajatushautomo kertoo kuitenkin, että ukrainalaisjoukot eivät ole murtaneet vielä kaikkea alueen puolustusta.

11.37: Zelenskyi kertoi keskustelleensa Yhdysvalloissa Ukrainan investointimahdollisuuksista

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi sunnuntaina tavanneensa johtavia amerikkalaisia yrittäjiä ja rahoittajia, muun muassa Michael Bloombergin, tällä viikolla Yhdysvalloissa tekemänsä vierailun aikana. Hän kertoi Reutersin mukaan keskustelleensa Ukrainan investointimahdollisuuksista.

– Työskentelemme Ukrainan voiton ja jälleenrakentamisen puolesta, hän kirjoitti Telegram-viestisovelluksessa yhdessä tapaamisesta otettujen valokuvien kanssa.

10.32: Ukrainalaislentäjillä pitkä tie kouluttautua läntisiin hävittäjiin – Varsinainen pullonkaula voi muodostua huollosta

Useat maat luovuttavat F-16-hävittäjiä Ukrainalle tai järjestävät lentäjien ja mekaanikkojen koulutusta.



Ennen kuin yhdysvaltalaisvalmisteiset F-16-hävittäjät puolustavat Ukrainan ilmatilaa, on edessä iso lentäjien ja mekaanikkojen koulutusoperaatio.



Ainakin Hollanti, Norja ja Tanska aikovat luovuttaa F-16-kalustoa Ukrainalle. Yhdysvaltain puolustusministeriö taas kertoi elokuussa, että se aloittaisi F-16-lentäjien ja mekaanikkojen koulutukset lähikuukausina. Tanska ilmoitti elokuun lopulla, että ensimmäiset ukrainalaiset ovat jo kursseilla. Ukrainan pitkään pyytämä hävittäjäapu on siis käynnissä.



Ilmasotaopin pääopettaja Tomi Lyytinen Maanpuolustuskorkeakoulusta kertoo, että edessä on monta vaihetta.



Ukrainan ilmavoimilla on käytössään venäläis-neuvostoliittolaisperäisiä MiG-29- ja Suhoi Su-27 -hävittäjiä, joskin niiden vanhempia versioita. Ilmavoimien koneiden määrää ei ole kerrottu, sillä Ukraina ei vahvuuksistaan tiedota. Lyytisen mukaan Ukraina tarvitsisi ensi hätiin minimissään viidestäkymmenestä sataan F-16-hävittäjää tai vastaavaa, pidemmällä aikavälillä toistasataa. Nyrkkisääntönä on, että jokaista hävittäjää kohden tarvitaan kaksi pilottia ja useita mekaanikkoja.

Vaativimpien eli raskaiden huoltojen järjestäminen vaatii osaavan henkilöstön lisäksi huomattavaa infrastruktuuria, esimerkiksi lentokonehalleja ja nostimia.

– Miten Ukraina saa tilat ja ammattitaidon, jotta näitä pystytään tekemään? Se on ehkä haastavin ja ongelmallisin osa, Lyytinen arvelee. (STT)

9.05: Toinenkin vilja-alus Ukrainan satamista pääsi ongelmitta Mustaltamereltä

Ukrainan testaa uutta reittiä, jossa alukset kulkevat sotilasliitto Natoon kuuluvien Bulgarian ja Romanian kontrolloimien vesialueiden kautta.

Toinenkin kuluvalla viikolla Ukrainasta Mustanmeren kautta matkaan lähtenyt vilja-alus on päässyt Turkin vesille, selviää alusten liikkeitä tarkkailevalta verkkosivustolta.

Egyptiin matkalla oleva Aroyat-alus lähti matkaan Tshornomorskin satamasta perjantaina. Sen lastina on 17 600 tonnia viljaa. Marine Traffic -sivuston mukaan alus oli varhain sunnuntaina Bosporinsalmen eteläpäässä.

Edellinen, tiistaina Tshornomorskista matkaan lähtenyt alus saapui Istanbuliin torstaina.

Venäjä vetäytyi heinäkuussa Mustanmeren viljasopimuksesta, jonka turvin viljaa aikaisemmin vietiin Ukrainasta. Se on vetäytymisensä jälkeen uhannut, että Ukrainan satamista lähteviä laivoja saatetaan pitää sotilaskohteina. (STT)

8.10: ISW: Tuleva talvi ei välttämättä pysäytä Ukrainan vastahyökkäysjoukkojen etenemistä

Institute for The Study of War (ISW) kirjoitti 23. syyskuuta julkaistussa raportissaan, ettei tuleva talvi välttämättä pysäytä Ukrainan vastahyökkäysjoukkojen etenemistä.

– Vaikka vuodenaikojen sää voi hidastaa maaliikkeitä ja haastaa logistiikan, se ei lopeta lopullisesti Ukrainan vastahyökkäysoperaatioita, ISW kirjoitti. Kenraali Oleksandr Tarnavskyi sanoi CNN:n haastattelussa 23. syyskuuta, että talvi ei häiritse vastahyökkäystä pahasti, koska Ukrainan joukot etenevät jalkaisin eivätkä tukeudu ajoneuvoihin.

ISW on aiemmin arvioinut, että vaikka vuodenaikojen sää voi hidastaa maaliikkeitä ja haastaa logistiikan, se ei kuitenkaan lopeta Ukrainan vastahyökkäysoperaatioita.

Ukrainan vastahyökkäyksen huipentuma riippuu ISW:n mukaan pikemminkin Venäjän ja Ukrainan voimatasapainosta sekä länsimaiden avusta Ukrainalle.

7.33: Venäläisjoukot iskivät lauantaina Donetskin ja Sumyn alueille, ainakin kaksi kuoli

Venäjän joukot iskivät lauantaina tykistötulella Donetsin alueella sijaitsevaan kylään, kertoo Kyiv Independent pohjaten Ukrainan valtiollisen televisiokanava Suspilnen tietoihin.

Pokrovskin alueella sijaitsevaan kylään kohdistuneessa iskussa kuoli iäkäs nainen, kertoi alueen syyttäjäntoimiston edustaja Suspilnelle.

Lisäksi syyttäjänvirasto kertoo, että Avdiivkan kaupunkiin lauantaina kohdistuneessa iskussa haavoittui yksi ihminen.

Sumyn alueen sotilashallinnon mukaan Venäjän joukot ampuivat lauantaina kohti asuttuja alueita, kertoo Kyiv Independent. Sotilashallinnon mukaan yksi ihminen kuoli tykistötulessa lähellä Venäjän rajaa sijaitsevalla alueella. (STT)

Lauantai 23. syyskuuta

23.18: Venäjän ulkoministeri: Länsimaat ovat käytännössä suorassa sodassa Venäjää vastaan

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo länsimaiden olevan Ukrainalle antamansa tuen kautta käytännössä suorassa sodassa Venäjää vastaan. Lavrov esitti näkemyksensä tiedotustilaisuudessa YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

Lavrov huomautti, että länsimaat ovat antaneet Ukrainalle miljardien dollareiden edestä sotatarvikkeita sekä esimerkiksi tiedustelutukea. Lisäksi Lavrov mainitsi Ukrainassa taistelevat länsimaalaiset sotilaat.



Yhdysvallat kuten monet muutkin länsimaat neuvovat kansalaisiaan olemaan matkustamatta Ukrainaan ja sanovat taistelijoiden lähteneen sota-alueelle omin voimin.

17.28: Ukrainan armeija on murtautunut Venäjän linjojen läpi maan eteläosassa, kertoo ukrainalaiskenraali

Kenraali ei usko lähestyvän talven merkittävästi hidastavan vastahyökkäystä.

Ukrainan armeija on puhkaissut Venäjän puolustuslinjat Zaporizhzhjan alueella Etelä-Ukrainassa, kertoi ukrainalaiskenraali Oleksandr Tarnavskyi yhdysvaltalaismedian haastattelussa lauantaina. Kenraalin mukaan eteneminen on ollut odotettua hitaampaa, mutta silti joukot ovat saaneet haltuunsa strategisesti tärkeitä kohteita.

– Olemme murtautuneet läpi vasemmalla sivustalla lähellä Verboven kylää, missä on tapahtunut murros. Jatkamme eteenpäin, kenraali sanoi uutiskanava CNN:n haastattelussa.

– Emme ole edenneet niin nopeasti kuin odotettiin, ei niin kuin toisen maailmansodan sotaelokuvissa. On kuitenkin tärkeää, ettemme menetä aloitetta.

Tarnavskyin mukaan suuri läpimurto tapahtuisi, jos Ukraina onnistuisi valtaamaan Tokmakin kylän, joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä nykyisestä rintamasta. Tämä avaisi reittiä kohti Melitopolin kaupunkia ja Krimiä.

Tarnavskyi ei usko lähestyvän talven merkittävästi hidastavan vastahyökkäystä.