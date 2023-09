Pekka Toveri: Venäjän on pakko kysyä, "onko Krim tärkeämpi kuin Moskova?"

Ukrainan hyökkäyksistä Krimille ja syvälle Venäjälle on tullut arkipäivää, eikä dronehyökkäys Moskovan alueella ole enää yllätys, toisin kuin vielä muutama kuukausi sitten.

Hyökkäysalueen suuruuden vuoksi Venäjä on joutunut levittämään ilmatorjuntaansa, sanoo Suomen entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen kansanedustaja Pekka Toveri (kok.) MTV Uutisille.

– Ei Venäjälläkään joka paikkaan ilmatorjuntaa riitä. Onko Moskova tärkeämpi kuin Krim? Todennäköisesti on.

Ukrainan yksittäisistä onnistumisista Toveri nostaa esille sen, että se on kyennyt tuhoamaan kaksi S-400-ilmatorjuntajärjestelmää. Niiden tuhoutuminen on Toverin mukaan avannut ilmatilaa Ukrainan iskuille.

– Venäjällä on perinteisesti vahva ilmapuolustus, koska niiden ilmavoimat ovat täysin alivoimaiset länteen verrattuna.

Iskut auttavat maavoimien mahdollista murtoa

Krimillä Ukraina on iskenyt sekä Venäjän meri- että ilmavoimia vastaan. Sevastopol on Venäjän Mustanmeren laivaston päätukikohta, minkä lisäksi Toverin mukaan lähes 100 sotilaslentokonetta tukeutuu Krimin lentokenttiin.

Sekä sotilaslentokoneet että Krimillä majailevat taisteluhelikopterit ovat avainasemassa, jos Ukraina pystyy "jonkinlaiseen murtoon" Etelä-Ukrainan Länsi-Zaporizhzhjassa, Toveri sanoo. Ukraina on hyökännyt alueella aina kesäkuun alusta alkaen.

Kuinka pitkään Ukrainalla riittää ohjuksia?

Toverin mukaan on "hyvä kysymys", kuinka pitkään Ukraina pystyy hyökkäämällä syvälle Venäjälle tai Venäjän miehittämille alueille.

Nyt Ukraina on iskenyt kauas droneilla ja Britannian sekä Ranskan antamilla Storm Shadow/Scalp -ohjuksilla.

– Ongelma on se, että HIMARS-raketteja on tuhansia, Storm Shadow -ohjuksia taas joitakin satoja. Niillä ei kovin pitkälle pötkitä. Siksi Ukraina on niin kovasti pyytänyt Yhdysvalloilta ATACSM-ohjuksia, joilla myös voi iskeä syvälle, Toveri sanoo.