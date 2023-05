Valta-osa toipuu itsemurhayrityksestä, psykologi vakuuttaa: "Sietämättömät olotilat ovat todellisia, mutta ohimeneviä" – täältä saat tukea itsetuhoisuuteen

– Avun hakemisen tärkeyttä ei voi koskaan korostaa liikaa. Itsetuhoisuutta ja mielenterveyden pulmia pystytään hoitamaan. On todennäköistä, että hoito auttaa ja itsetuhoisuudesta selviytyy, Horneman sanoo.

”On aidosti tunnettu, ettei paha olo voi koskaan väistyä, mutta kyllä se voi”

MIELI ry:n Itsemurhien ehkäisykeskus tarjoaa tukea itsemurhaa yrittäneille henkilöille sekä heidän läheisilleen maksuttomalla Linity-mallilla. Sveitsissä kehitetty työmuoto, joka on lyhenne sanoista lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille, vähentää tutkitusti itsemurhia.

– Keskiössä on sen tunteen vahvistaminen, että sietämättömät olotilat ovat todellisia, mutta ohimeneviä.

– Kokemus kohdatuksi tulemisesta auttajien toimesta ja sen ymmärtäminen, että apua on ja sitä halutaan antaa, on usein myös vaikuttanut siihen, että ihmiset ovat olleet tyytyväisiä henkiinjäämisestä. Usein henkilö on aidosti tuntenut, että paha olo ei voi koskaan väistyä, mutta myöhemmin ymmärtänyt, että kyllä se voi.