Aivoinfarktista toipuva Ben Zyskowicz siirretty kuntoutukseen

Heinäkuun lopussa aivoinfarktin saanut Ben Zyskowicz on nyt siirretty kuntoutusosastolle.
Tiistaina 29. heinäkuuta aivoinfarktin saanut kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz, 71, on keskiviikkona siirretty Husin Meilahden tornisairaalan neurologian osastolta Husin neurologian kuntoutusosastolle.
Asiasta kertoi hänen avustajansa Suvi Kolehmainen.
– Isossa kuvassa hänen vointinsa on ennallaan, vaikka pientä edistystä toipumisessa on tapahtunut, Kolehmainen kommentoi.
Hänen mukaansa vielä on kuitenkin liian aikaista keskustella siitä, milloin Zyskowicz mahdollisesti palaa töihin.