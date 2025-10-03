Miehen joukolla hakanneet saivat tuomion lähes kahdeksan vuotta teon jälkeen. Viivästys alensi tekijöiden tuomiota ja toi valtiolle korvattavaa uhrille.

Kuluneella viikolla on uutisoitu Suomen oikeusjärjestelmän ruuhkista. Huolena on ollut, kuinka nopeasti rikosten uhrit saavat oikeutta.

Runsas kuukausi sitten tullut tuomio on esimerkki siitä, miten oikeuden ratkaisussa voi kestää. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta saatiin annettua tuomio teosta melkein kahdeksan vuotta pahoinpitelyrikoksen jälkeen.

Parturia potkittiin polvella naamaan

Lokakuussa vuonna 2017 espoolaisen parturiliikkeen omistanut mies joutui pahoinpitelyn kohteeksi. Joukko miehiä oli tunkeutunut liikkeeseen ilmeisesti aiempien erimielisyyksien vuoksi.

Liikkeeseen tunkeutuneita kerrotaan olleen kymmenkunta. Miehet pahoinpitelivät parturia eri tavoin.

Hyökkääjistä yksi oli lyönyt teräaseella kohti uhria, mutta isku oli kilpistynyt parturintuoliin. Uhrista oli myös otettu niskalenkki ja häntä oli potkittu polvella kasvoihin useita kertoja. Lisäksi häntä oli lyöty nyrkein. Väkivallanteon jälkeen hyökkääjät karkasivat paikalta.

Uhrille aiheutui silmäkuopan ja nenän murtuma, sekä ruhjeita ja venähdyksiä.

Kahdella kytkökset rikollisryhmä Mantaqaan

Yksi miehistä kiisti käyttäneensä väkivaltaa parturi-liikkeessä, toinen kertoi lyöneensä nyrkillä itsepuolustukseksi ja kolmas ainoastaan ottaneensa uhrista niskalenkin itsepuolustukseksi.

Oikeus totesi, että parturiliikkeessä tapahtunutta väkivaltaa oli saattanut edeltää riitatilanne tai muu välikohtaus, mutta hätävarjelu ei käynyt väkivallan selitykseksi. Syynä oli oikeuden mukaan paitsi hyökkääjien huomattava miesylivoima parturia vastaan, myös se, että heillä olisi ollut mahdollisuus poistua parturiliikkeestä, jos kokivat parturin toiminnan uhkaavana. Kolmikko tuomittiin pahoinpitelystä.

Tuomituista kaksi oli aiemmin Mantaqa-ryhmän kannabisvyyhdissä päätekijöinä pitkän tuomion saaneet veljekset. Rikollisryhmä Mantaqa tuli tunnettuksi poikkeuksellisesta aggressiivisuudestaan.

Veljekset olivat sittemmin sopineet uhrin kanssa tapahtuneen ja maksaneet hänelle huomattavan suuret korvaukset.

Valtion viivyttelyt laskivat tuomioita

Oikeus pohti ratkaisussaan, pitääkö tuomioita alentaa oikeudenkäynnin viivästymisen takia. Rikosilmoitus tapahtuneesta oli tehty heti tekopäivänä. Yhtä hyökkääjistä oli kuulusteltu puolitoista vuotta sen jälkeen huhtikuussa 2019, toista yli vuosi myöhemmin syyskuussa 2020 ja kolmatta marraskuussa 2020.

Haastehakemus oli toimitettu käräjäoikeuteen heinäkuussa 2021. Oikeudenkäyntiä jouduttiin kuitenkin siirtämään, koska rikoksen todistajaa ei ollut saatu yrityksistä huolimatta kutsuttua paikalle. Pääkäsittelykin peruuntui todistajan terveydellisten syiden takia.

Peruuntuneet pääkäsittelyt olivat marraskuussa 2022 ja lokakuussa 2024. Pääkäsittely saatiin viimein järjestettyä huhtikuussa 2025 ja tuomio annettiin lopulta elokuun lopussa.

– Käräjäoikeus katsoo, että asian käsittelyn voidaan katsoa viivästyneen valtion vastuulla olevasta syystä yhteensä kahdella vuodella, tuomiossa todetaan.

Hyökkääjien tuomioita alennettiin oikeudenkäynnin viivästymisen takia. Uhri taas saa valtiolta 3000 euron korvauksen.

Tapauksen käsittely ei kahdeksan vuotta tapahtuneen jälkeenkään ole päättynyt. Toinen tuomituista Mantaqaan kytkeytyvistä veljeksistä on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

Millaiset korjausliikkeet voisivat auttaa purkamaan käräjäoikeuksien ruuhkia? Katso koko keskustelu jutun alussa olevalta videolta.