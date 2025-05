Perätöntä velkaa perinyt kaksikko pieksi miehen jengitiloissa – uhkasivat "tien päähän kävelyllä"

MTV Uutisten tietojen mukaan rikos tapahtui United Brotherhood -ryhmän aiemmissa kerhotiloissa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut vuonna 2002 syntyneen naisen ja 27-vuotiaat miehet tapahtumista, joihin liittyi luvattomia ampuma-aseita, väkivaltaista uhkailua ja törkeä vapaudenriisto.

Juha-Pekka Ehrukaisen ja Jerry Patrik Mikael Hukkasen tuomioihin johtaneet rikokset tapahtuivat joulukuun lopulla 2024 ja tammikuun alussa 2025 Joensuussa.

Vyyhti alkoi selvitä, kun rikosten uhriksi joutunut mies soitti 11. tammikuuta hätäkeskukseen terveysaseman lukitusta WC:stä ja kertoi olleensa Helatiellä sijainneissa "jengitiloissa".

Tiloissa on aiemmin toiminut sittemmin lakkautettu rikollisryhmä United Brotherhood, mutta MTV:n tietojen mukaan tiloissa ei tällä hetkellä toimi mitään tunnuksellista ryhmää. Tuomituilla on kytköksiä UB:n aikaiseen kaveriporukkaan, mutta he eivät ole olleet ryhmän jäseniä.

Mies kertoi, että häntä oli hakattu ja uhattu aseella, eikä hän uskaltanut soittaa omasta puhelimestaan. Miehen mukaan häntä oli käsketty jo tulemaan ulos terveysaseman parkkipaikalle, josta hänet vietäisiin ryöstämään kauppa.

"Tien päähän kävely"

Oikeuden mukaan tapauksessa saatu näyttö osoitti, että soittoa edelsi aiempi tapahtumainkulku.

Tuomitut perivät uhrilta 400 euron velkaa, johon ei oikeuden mukaan ollut laillista perustetta. He olivat jo aiemmin käyttäneet uhria konevuokraamoissa, jotta hän olisi velkansa sovittamiseksi ottanut koneita vuokralle vailla tarkoitustakaan palauttaa niitä ja luovuttanut ne Hukkaselle ja Ehrukaiselle.

Uhri ei kuitenkaan ollut ottanut koneita vuokralle ja oli antanut tuomituille väärää tietoa asiasta, minkä paljastuttua Hukkanen ja Ehrukainen olivat ryhtyneet väkivaltaiseen velanperintään.

Hätäkeskussoittoa edeltävänä päivänä Ehrukainen oli kyydinnyt uhrin halliin, jossa "jengitilat" olivat. Epäselväksi jäi, odottiko Hukkanen siellä vai tuliko hän samalla kyydillä,

Ensin uhrin käskettiin ottaa käteensä puukko, jotta siihen jäisi hänen sormenjälkensä. Syyksi tuomitut kertoivat, että puukkoa saatettaisiin tarvita lavastuksessa, jos uhri päätettäisiin tappaa.

Sitten he aloittivat väkivallan. He löivät uhria nyrkeillä päähän ja retuuttivat hiuksista. Uhrin sai mustelmia kasvoihinsa ja hänen nenänsä murtui.

Uhrin mukaan Hukkanen uhkasi häntä pistoolilla, jonka piipun Hukkanen painoi uhrin otsaan kiinni, vaikka Ehrukainen kehotti olemaan ampumatta kerhotiloissa.

Pistoolista ei löytynyt poliisin tutkinnassa muuta näyttöä kuin uhrin kertomus. Kertomus oli oikeuden mukaan kuitenkin hyvin yksityiskohtainen ja siinä oli useita luotettavuutta lisääviä seikkoja.

Hukkanen jatkoi uhkaamalla, että uhrille järjestetään "tien päähän kävely" ja sinne tappaminen. Lisäksi Hukkanen oli soittanut henkilölle, joka tämän teon tekisi, mutta hän ei ollut saapuvilla.

Lopuksi uhrille kerrottiin, että hänen velkansa on kasvanut 4 000 euroon ja maksuaikaa olisi viikko.

Ruoanlaitto ei kumonnut vapaudenriistoa

Sitten alkoi vapaudenriisto.

Se tapahtui jutussa tuomitun, vuonna 2002 syntyneen naisen asunnolla, jonne Ehrukainen kuljetti uhrin.

Oikeuden mukaan tuomitut eivät pakottaneet uhria fyysisesti, mutta oli selvää, ettei uhri myöskään tullut asunnolle vapaaehtoisesti. Uhri kertoi, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä tuomittujen mukaan ja keksiä ideoita siitä, miten velan saisi maksettua.

Teon oikeudetonta luonnetta ei oikeuden mukaan muuttanut sekään seikka, että nainen laittoi kaikille asunnossa olleille ruokaa. Oikeus kuitenkin katsoi, ettei nainen osallistunut vapaudenriistoon, vaan vietti aikaa lähinnä asunnon makuuhuonessa, eikä osallistunut velan perintää koskeviin keskusteluihin.

Uhri pakotettiin pysymään asunnossa yön yli. Oikeuden mukaan ilmassa oli ampuma-aseiden käsilläolo ja vakavan väkivallan uhka.

Nainen ja Ehrukainen pitivät naisen asunnossa melkoista luvatonta arsenaalia: kuutta haulikkoa, kolmea kivääriä ja kahta pienoiskivääriä. Lisäksi heillä oli suuri määrä aseisiin sopivia patruunoita. Nainen väitti, että ne oli tuotu sinne hänen tietämättään, mutta oikeus ei uskonut väitettä. Tarjoamalla asuntonsa aseiden säilytyspaikaksi naisesta tuli Ehrukaisen tekijäkumppani törkeässä ampuma-aserikoksessa.

Seuraavana päivänä paikalle tuli myös Hukkanen, joka ryhtyi suunnittelemaan, mitä uhrin pitäisi tehdä velan maksamiseksi. Hän keksi ajatuksen kaupan ryöstämisestä.

Uhri pääsi ulos asunnosta iltapäivällä ja sai luvan käydä sairaalassa. Puoli kahdeksan aikaan illalla hän soitti hätäpuhelunsa.

Molemmilla vankka rikostausta

Oikeus katsoi Ehrukaisen syyllistyneen törkeään ampuma-aserikokseen, törkeään kiristyksen yritykseen, pahoinpitelyyn, törkeään vapaudenriistoon ja huumausainerikokseen, joista se langetti hänelle 2 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistuksen. Ehrukainen kiisti syytteet muutoin kuin törkeän ampuma-aserikoksen ja huumausainerikoksen osalta. Huumausainerikos koski hänen hallustaan löytyneitä Subutex-tabletteja ja kannabista.

Ehrukainen oli rikokset tehdessään ehdonalaisessa vapaudessa ja vielä noin kuukauden verran koeajalla aiemmista rikoksistaan. Oikeus määräsi 623 päivän jäännösrangaistuksen täytäntöönpantavaksi osana tuomiota.

Ehrukaista on syytetty vuosina 2018-2021 ainakin törkeästä ryöstöstä, kolmesta rattijuopumuksesta, kahdesta vahingonteosta, lievästä vahingonteosta, törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta.

Hukkanen kiisti kaikki syytteet. Hän sai tuomion törkeästä kiristyksen yrityksestä, pahoinpitelystä ja törkeästä vapaudenriistosta. Törkeää ampuma-aserikosta koskevan syytteen oikeus hylkäsi, sillä se katsoi, ettei Hukkanen liittynyt asunnolla olleisiin aseisiin. Hänen käyttämänsä pistoolista taas ei saatu oikeudessa muuta näyttöä kuin uhrin kertomus ja sen luvanvaraisuus jäi epäselväksi.

Hukkanen kiisti kaikki syytteet. Myös hän oli rikokset tehdessään ehdonalaisessa vapaudessa. Hänen osaltaan oikeus määräsi 429 päivän jäännösrangaistuksen täytäntöönpantavaksi, jolloin hänen tuomiostaan tuli yhteensä 2 vuoden ja 3 kuukauden mittainen.

Hukkasen rikoshistoria ulottuu ainakin vuoteen 2015 saakka. Häntä on syytetty vuosien varrella ainakin kahdesta törkeästä ryöstöstä, ryöstöstä, törkeästä rattijuopumuksesta sekä useista virkamiehen väkivaltaisista vastustamisista ja pahoinpitelyistä.

Vuonna 2002 syntyneen naisen oikeus katsoi syyllistyneen ainoastaan törkeään ampuma-aserikokseen ja se hylkäsi syytteen törkeästä vapaudenriistosta. Rangaistukseksi oikeus määräsi 4 kuukautta ehdollista vankeutta.

Käräjäoikeuden 17. huhtikuuta antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

