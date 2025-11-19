Lipasta irrottanut linnustaja ampui vahingossa naista.
Nuori mies oli linnustamassa Pelkosenniemellä viime vuoden marraskuussa, kun retki sai ikävän käänteen miehen ammuttua seurassaan ollutta naista.
Mies oli yrittänyt metsällä ampua lintua osumatta. Ohi ampunut mies latasi kiväärinsä uudelleen ja lähestyi lintua, mutta ei päässyt enää ampumaan sitä.
Lippaan irrotus johti vahinkolaukaukseen
Saaliin menettänyt mies oli mennyt seurassaan olleen naisen ja seurueessa olleen kolmannen henkilön luokse ja alkanut irrottaa kivääristä lipasta.
Lippaanvapautin sijaitsi aseen liipaisinkaaren sisäpuolella. Tässä yhteydessä kiväärin piippu oli kääntynyt kohti naista ja miehen sormi oli osunut liipaisimelle laukaisten varmistamattoman aseen.
Luoti oli osunut naista nivusalueelle ja tullut ulos selästä suoliluuharjanteen tasolta. Suoliluun siipeen tuli tilanteessa sirpaleinen murtuma.
Mies tunnusti tapahtumat.