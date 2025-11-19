Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen yrittäjän, joka vastusti koronatestiä maaliskuussa 2021.
Käräjäoikeus luki naisen syyksi virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen ja terveyden vaarantamisen yrityksen.
Poliisit olivat saaneet virka-aputehtävän toimittaa nainen koronatestiin. Hän kieltäytyi lähtemästä partion mukaan ja puri toista poliiseista käteen.
Sairaalalla nainen sylki veristä sylkeä poliiseja kohti. Oikeuden mukaan naisen tarkoituksena oli tartuttaa poliiseihin Covid-19 -virus.
Nainen kiisti syytteet. Hän piti viranomaisten toimintaa lainvastaisena ja katsoi, ettei hänellä ollut velvollisuutta alistua testaukseen.
Asian taustalla oli hänen mukaansa nimetön ilmianto, jonka tekijä sanoi altistuneensa virukselle hänen pitämällään joogatunnilla.