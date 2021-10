15 miehen naamiojengille tuomiot 16-vuotiaan pojan pahoinpitelystä Helsingin Pikku Huopalahden väkivaltajutussa

Syytteitä hylättiin

– Teko on selvästi ollut suunnitelmallinen, tekijöitä on ollut useita ja lisäksi he olivat varautuneet tekoon myös erilaisilla astaloilla vaikka niitä ei ole näytetty käytetyn itse teossa. Käytetty väkivalta ei ole ollut erityisen voimakasta, mutta se on sisältänyt myös maassa jo maanneen asianomistajan potkimista, käräjäoikeus perustelee tuomiolauselmassaan.