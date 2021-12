Espoolaisveljeksille pitkät vankeustuomiot marihuanajutusta – liittyy poliisin mukaan Mantaqa-jengiin

Rikoshyötyä yli puoli miljoonaa euroa

Käräjäoikeus katsoi, että kolmikko oli kokonaisuudessa keskeisessä ja määräävässä asemassa marihuanan levittämisessä ja levittämisen yrittämisessä. He myös saivat huumeiden myynnistä huomattavasti rikoshyötyä, tuomiossa sanotaan.

Käräjäoikeus ei tuomiossaan mainitse Mantaqaa. Keskusrikospoliisi (KRP) on aiemmin kertonut, että Mantaqaan liittyneissä esitutkinnoissa moni epäillyistä on asunut Espoon alueella ja heidän juurensa ovat olleet Lähi-idän suunnalta. Suurin osa jengiin yhdistetyistä on 1990-luvulla syntyneitä miehiä.