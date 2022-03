Jelena Välbeltä hämmentävä väite Therese Johaugista – taustalla Lahden tapahtuma

– Kaikilla on oikeus mielipiteeseen ja sen julki tuomiseen, mutta kun näet norjalaisen urheilijan halaavan Natalja Neprjajevaa maalintulon jälkeen ja sitten annat haastattelun, jossa puhut, ettet halua kilpailla venäläisiä vastaan. Silloin se on selvää, että johto käski hänen sanomaan niin, Välbe sanoi.

Johaug kielsi VG:n haastattelussa Välben väittämän painostuksen. Hän sanoi, että niin kauan kuin sota on käynnissä, se ei ole oikein, että venäläiset osallistuvat. Johaugilta kysyttiin, että mitä mieltä hän on Välben sanoista.

– Thereseä ei ole johdon taholta pyydetty sanomaan mitään. Hän puhuu omasta aloitteestaan ja hänellä on omat mielipiteensä. Juurikin se fakta, että hän halasi Neprjajevaa tarkoittaa, että tässä ei ole mitään henkilökohtaista häntä tai muita venäläisurheilijoita kohtaan, vaan yleisestä asenteesta ja mielipiteestä Ukrainan kauheasta tilanteesta, Ernst kertoi.

– Se on selvää, että Norjassa myrskyn meitä kohtaan aloitti FIS:n (kansainvälinen hiihtoliitto) hallituksen jäsen. Se oli hänen osaltaan virhe, Välbe totesi.

– Tässä on kyse siitä, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja aiheuttanut käsittämätöntä kärsimystä sekä tuhoa Ukrainan kansalle. Se, mitä Venäjä nyt tekee, rikkoo kansainvälistä oikeutta, jota emme ole kokeneet toisen maailmansodan jälkeen. Tämä on täysin poikkeuksellsita ja vaatii siten poikkeuksellisia toimenpiteitä, Röst sanoi NRK:lle.