Jelena Välbe väittää: Ukrainalaisurheilija rikkoi hänen kanssaan Ukrainan kieltoa

– Hän sanoi: "Anna minun edes ottaa kuva sinun kanssasi." Ja me muistimme, että ne ovat kiellettyjä. Hän vastasi: "Kyllä, millainen ukrainalainen minä olen, jos minun äitini on venäläinen ja isäni on valkovenäläinen. Minä vain asun Ukrainassa. Minulla on jo ollut ongelmia tämän takia ja minulla tulee olemaan niitä enemmän, mutta minusta tämä on väärin." Me kommunikoimme (silloin) ja kommunikoimme näiden urheilijoiden kanssa, Välbe raportoi venäläiselle Sport24-sivustolle.