Therese Johaug vaatii venäläisiltä anteeksipyyntöä

– Ensinnäkin sodan pitää loppua. Emme tiedä mitä Venäjällä tapahtuu, mutta paljon pitää tapahtua, että he (venäläishiihtäjät) voivat palata takaisin kilpailuihin, Johaug sanoo tiukasti.

Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu ulos kansainvälisestä hiihdosta FIS:n päätöksellä. Venäjältä on tullut uhmakkaita kommentteja ja esimerkiksi Aleksandr Bolshunov esiintyi julkisesti Z-kirjain rinnassaan, mikä on suora kunnianosoitus Ukrainassa taisteleville venäläissotilaille.