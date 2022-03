Tunteet kuumenivat Venäjällä – rajuja syytöksiä Therese Johaugia kohtaan: "Löi puukon selkään"

Myös urheilumaailma on reagoinut voimakkaasti Venäjän Ukrainaan tekemään hyökkäykseen. Venäläisurheilijat ja -joukkueet on suljettu lukuisten lajien kansainvälisistä tapahtumista, ja yhtenä tuoreimmista tapauksista Kansainvälinen hiihtoliitto FIS tiedotti tänään, etteivät venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat saa enää osallistua FIS:n kilpailutoimintaan kuluvan kauden aikana .

Uutistoimisto RIA Novostille kirjoittava Aleksandr Govorov huomioi tilanteen jo ennen FIS:n päätöstä sitä ennakoiden. Hän nosti esiin, että Natalia Neprjajevalla on ollut erinomainen mahdollisuus voittaa maastohiihdon maailmancupin kokonaiskilpailu ensimmäisenä venäläisnaisena sitten Julia Tshepalovan, joka voitti kilpailun kaudella 2000–01.

Neprjajeva johtaa maailmancupia 278 pisteen erolla ennen toisena olevaa Yhdysvaltain Jessie Digginsiä ja 285 pisteen erolla ennen kolmantena olevaa Ruotsin Ebba Anderssonia, ja käsillä on maailmancup-kauden viimeinen kuukausi. Govorov kirjoitti, että jos Neprjajeva saisi hiihtää kauden loppuun, häntä ei saavutettaisi.

– Teoriassa he voisivat saada Neprjajevan kiinni, jos Venäjän joukkue suljetaan kilpailuista, Govorov kirjoitti – ja tämän jälkeen FIS:n päätös tuli.

Norjan tavoin Suomen ja Ruotsin hiihtoliitot olivat vaatineet Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemista FIS:n kilpailuista , mutta Govorovin kritiikin kohteena on vain Norjan leiri.

"Kaksinaamainen" Johaug

Govorov siteerasi Johaugin NRK:lle antamaa haastattelua. Johaug ilmaisi siinä, että "on täysin väärin", että Venäjä saa tässä tilanteessa kilpailla urheilussa.

– Urheilu on korkeassa arvossa Venäjällä, tiedämme sen. Ja se, mitä Venäjä on nyt tekemässä, on täysin kamalaa, jos katsotte tv-kuvia, Johaug sanoi.