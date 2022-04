Jelena Välbe uskoo kaiken palaavan normaaliksi muutamassa kuukaudessa – "Olen optimisti"

Venäjän hyökättyä Ukrainaan on kaikki venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat suljettu ulos kansainvälisen hiihtoliiton Fis:in kansainvälisistä kilpailuista. Välbe oli kritisoinut voimakkaasti päätöstä ja todennut, että Norjan hiihtoliiton puheenjohtaja Erik Röste olisi ollut vaikuttamassa muiden hiihtäjien ja maiden suhtautumiseen. Röste on kieltänyt tämän.

– Olemme valmiita A- sekä B-suunnitelmaan. Yleisesti sanottuna, olen optimisti ja toivon sen myötä, että kaikki tämä loppuu muutaman kuukauden kuluessa ja asiat palaavat normaaliksi. Kansainvälinen hiihtoliitto on sulkenut pois meidät kauden lopulta, joten kausi on ohi meidän osalta, Välbe sanoi.

– Joka kerta, kun tulemme huoltopisteellemme voiton jälkeen ja norjalaiset olivat käytävässä, he ovat aina halunneet tervehtiä, onnitella ja antaa kehuja. Me teemme samoin kun he voittavat. Se on aina ollut niin ja toivon sen jatkuvan, Välbe päätti.