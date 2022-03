FIS-pomo pyytää ymmärrystä venäläisiä kohtaan – "Tuetaan heitä"

Huomiota on hiljattain herättänyt maastohiihtäjä Aleksandr Bolshunovin ja monien muiden venäläisten urheilutähtien osallistuminen Moskovassa pidettyyn konserttiin, jossa juhlistettiin Krimin Venäjään liittämisen vuosipäivää ja Venäjän Ukrainaa vastaan aloittamaa hyökkäyssotaa.

Norjan hiihtotähti Therese Johaug ilmaisi NRK:lle, että on liikaa, että venäläisurheilijoita on mukana Venäjän presidentin Vladimir Putinin "propagandashow'ssa". Hänen mielestään venäläisurheilijoiden pitäisi pyytää anteeksi sotaa ennen kuin he voivat palata kilpailemaan.