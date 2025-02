Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtajan mukaan poliisit voisivat hyötyä jonkinlaisesta henkisen puolen määräaikaishuollosta.

MTV Uutiset kertoi perjantaina kahden poliisin tehdeen itsemurhan korkean turvatason työpaikoillaan presidentti Alexander Stubbin virka-asunnolla Helsingin Munkkiniemessä ja Poliisihallituksen tiloissa Espoon Otaniemessä.

Viime vuonna itsemurhaan päätyi peräti neljä poliisia. Yksi heistä oli mies, joka surmasi itsensä presidentin virka-asunnolla. Itsemurhat ovat puhuttaneet paljon poliisien työyhteisöissä.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne pitää lisääntyneitä itsemurhatapauksia traagisina.

– Nämä ovat erittäin surullisia ja valitettavia tapauksia kaikki. Näistä täytyy kuitenkin uskaltaa keskustella ja tuoda ne esiin. Tämä aihe ei voi olla tabu poliisin sisälläkään. Samalla meidän pitää etsiä keinoja, joilla voidaan auttaa ihmisiä ja ennaltaehkäistä näitä tapahtumasta, Rinne sanoo.

– Jokainen tällainen tapaus on järkyttävä yksittäistapaus. Kyllä tässä hiljenee isomman asian edessä.

1:07 Video: MTV:n tietojen mukaan kaksi korkean turvatason poliisia on tehnyt itsemurhan työtehtävässä.

Rinteen mukaan on vaikea sanoa, hakevatko poliisit liian vähän apua henkisiin ongelmiin, vaikka henkisestä jaksamisesta keskustellaan nykyään paljon enemmän ja avoimemmin kuin ennen.

Hän korostaa, ettei avun hakeminen ole missään nimessä tabu. Rinne toivoo, että avun ja palveluiden piiriin ohjattaisiin ja hakeuduttaisiin entistä herkemmin.

– Vaikka nämä ikäviä tapauksia ovatkin, niin autettaisiin niitä, jotka ovat rivissä, koska poisnukkuneita me emme voi enää auttaa. Henkiseen jaksamiseen täytyy uskaltaa, jos ei itse, hakea apua, niin työtovereiden siihen kannustaa. Ja uskaltaa puhua tästä, ennen kuin joissain tapauksissa tapahtuu jotain peruuttamatonta.

Poliisien pahoinvointi ei mittausten mukaan ole lisääntynyt, mutta Rinteen mukaan poliisien henkinen kuormitus on kasvanut.

– Henkisen kuormituksen haasteita on. Se on oikeastaan ajan trendi, eikä sisänsä poliisissa muista poikkea. Toki työ on jossain määrin poikkeavaa. Ollaan ikävien ja vakavien asioiden kanssa tekemisissä.

Rinteen mukaan poliisien henkisen tilan mittaamiseen ei ole varsinaista mittaristoa.

– Hallituksen kesken on keskusteltu, voisiko henkiselle puolelle ajatella jonkinlaista määräaikaishuoltoa.

Apua itsetuhoisuuteen on saatavilla Suurin osa itsetuhoisista henkilöistä kertoi tai vihjaili itsemurha-ajatuksistaan ennen itsemurhaa. Ne on syytä ottaa vakavasti, sillä oikealla hetkellä tarjottu henkinen tuki voi estää itsemurhan. MIELI ry tarjoaa apua: Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111.

Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille

Voit varata keskusteluajan kriisityöntekijälle oman alueesi kriisikeskukselle tai etävastaanotolle, jos tarvitset keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa.

Tukinetissä voit osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön.

Itsemurhien ehkäisykeskukset antavat tukea itsemurhaa yrittäneille, mutta myös heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille.

