Ampuma-aseen käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti poliisitehtävillä. Tiedot ilmenevät tilastoista, jotka MTV pyysi Poliisihallitukselta.

Poliisi joutuu vetämään aseen esille kymmeniä kertoja useammin ja uhkaamaan kohdehenkilöitä aseella moninkertaisesti useammin kuin kymmenen vuotta sitten.

Poliisin mukaan syy ampuma-aseen käytön yleistymiseen on selkeä muutos kenttätyössä.

– Poliisin kohtaamat henkilöt ovat varustautuneet aseilla, puukoilla tai sitten heidän käytös on muutoin aggressiivista ja arvaamatonta, sanoo poliisitarkastaja Marko Heikkilä Poliisihallituksesta.

Poliisin mukaan syynä tilanteeseen ovat huumeet ja mielenterveysongelmat.

– Päihteiden, tässä tapauksessa huumeiden käyttö on, voidaan melkein puhua räjähdysmäisesti lisääntynyt ja samoin mielenterveysongelmat, Heikkilä sanoo.

– Valitettavasti tämä ihmisten pahoinvointi näkyy sitten myös poliisin toimintaympäristössä.

Viime vuonna poliisi ampui tehtäviensä yhteydessä 28 kertaa.MTV

Kasvua 2 200 prosenttia

Tilastojen mukaan poliisi ampuu laukauksia tehtävillään keskimäärin 20 kertaa vuodessa, luvussa on jonkin verran vuosittaista vaihtelua.

Viime vuonna poliisi ampui tehtäviensä yhteydessä 28 kertaa.

Viime vuonna poliisi joutui uhkaamaan ihmistä aseella lähes 240 kertaa, mikä on moninkertainen määrä kymmenen vuoden takaiseen.

Aseen poliisi otti esille noin 2 340 kertaa. Luku on 33-kertainen vuoteen 2014 verrattuna.

Yhteensä poliisi siis käytti asetta tehtävällään viime vuonna reilut 2 600 kertaa, kun vuonna 2014 sama määrä oli kirjausten mukaan reilut 110. Kasvua on reilut 2 200 prosenttia.

– Kyllähän tästä ilman muuta pitää huolestua. Kyllähän tämä yhteiskunnan muuttuminen, ihmisten pahoinvointi on ollut nähtävillä ja pahimmillaan tämä sitten johtaa tällaisiin aseenkäyttötilanteisiin, Heikkilä sanoo.

– Jos koittaa hiukan tulevaisuuteen katsoa, niin pahoin pelkään, että ei tässä parempaan suuntaan olla menossa. Näyttäisi, että ihmisten pahoinvointi lisääntyy entisestään.

14 kuollut 2000-luvulla

Pahimmillaan poliisin aseenkäytön seuraukset ovat peruuttamattomia.

2000-luvun aikana poliisin aseenkäytön seurauksena on kuollut yhteensä 14 ihmistä, tänä vuonna jo peräti kaksi ihmistä.

Viime lauantaina poliisi ampui teräaseen kanssa uhanneen miehen Espoossa. Heinäkuussa vastaavassa tilanteessa kuoli niin ikään mies Helsingin Kalliossa.

Viime vuonna poliisin ampumana kuoli yksi henkilö, vuonna 2023 poliisin ampuma-aseen käyttö ei aiheuttanut kuolonuhreja.

Ohjeistuksissa ei muutosta

Poliisin ampuma-aseen käytön yleistymistä ei selitä se, että voimankäyttöön liittyvä ohjeistus olisi muuttunut.

– Poliisin aseenkäyttö ja voimankäyttö ylipäätään perustuu aika tiukasti lainsäädäntöön ja siinä ei ole muutoksia tullut kymmenen vuoden aikana, Heikkilä sanoo.

– Myöskään voimankäyttökoulutukseen ei ole tullut merkittäviä muutoksia.

Heikkilän mukaan poliisi on viime vuodet ohjeistanut kenttäväkeään kirjaamaan paremmin ylös kaikki voimankäyttötilanteet.

– Olemme pyrkineet kehittämään tilastointia. Mutta on aika hankala arvioida, miten tilastoinnin kehittyminen näkyy numeroissa. Varmaan se osin selittää isoa prosentuaalista kasvua.

