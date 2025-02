Muuttuuko jokin poliisissa itsemurhien jälkeen? Rikostoimituksen päällikkö nostaa esille poliisiylijohtajan "hyvin viisaat sanat"

Rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén toivoo, että poliisityössä työskentelevien henkiseen puoleen kiinnitettäisiin enemmän huomiota.

MTV:n tietojen mukaan peräti kaksi poliisimiestä on tehnyt itsemurhan korkean turvatason työpaikallaan lyhyessä ajassa. Kumpikin surmasi itsensä ampumalla.

Ensimmäinen itsemurhista tapahtui marraskuussa presidentti Alexander Stubbin virka-asunnolla Helsingin Munkkiniemessä.

Stubb perheineen oli MTV:n tietojen mukaan kotona viettämässä viikonloppua marraskuussa, kun yksi hänen turvamiehistään ampui itsensä haulikolla talon kellaritiloissa sijaitsevassa pienessä, muutaman neliön kokoisessa varastohuoneessa työvuoronsa aikana. Presidenttiperhe oli ampumisen aikaan talon ylemmissä kerroksissa.

Rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, että muita ihmisiä ei ollut tilanteessa vaarassa.

– Kyse on itsemurhasta, joka on tietenkin erittäin traaginen tapaus. Jos meillä on meidän päättäjiä ja presidenttiä turvaamassa henkilöitä, joiden mielentila on tämäntyyppinen, niin tietenkin herää kysymys, että voisiko olla potentiaalista vaaraa myös muille. On selvää, että jos henkilö päätyy itsemurhaan, niin mielen täytyy olla erittäin syvästikin järkkynyt, Palmén sanoo.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtajan Jonne Rinteen mukaan poliisit voisivat hyötyä jonkinlaisesta henkisen puolen määräaikaishuollosta. Hän kertoi MTV Uutisille, että poliisien henkisen tilan mittaamiseen ei ole varsinaista mittaristoa.

– Suomen Poliisijärjestöjen Liitto on sanonut useamman kerran haastatteluissa, että kuormittuminen näkyy poliisitehtävissä, Palmén kertoo.

Rinteen mukaan on keskusteltu, voisiko henkiselle puolelle ajatella jonkinlaista määräaikaishuoltoa.

Raskaat työasiat voivat jäädä purkamatta

Poliisit kohtaavat raadollisia tilanteita työssään ja heillä on tiukat salassapitovelvollisuudet.

– He eivät saa puhua niistä asioista mitä työssään kohtaavat. Välttämättä näitä kaikkia ei aina pureta.

Palmén lisää, että tapauksiin voi liittyä paljon muutakin, mikä ei johdu suoraan työstä, kuten yksityiselämän ongelmia.

– Hehän ovat ihmisiä siinä missä ketkä tahansa muutkin, Palmén toteaa.

Poliisiyhteisö järkyttyi itsemurhista.

– Yksityiselämän ongelmat koskettavat varmasti heitä siinä missä kaikkia muitakin, mutta on varmasti totta, että siinä työssä tulee tietynlaista kumulatiivista stressiä. He eivät pääse puhumaan niistä asioista samalla tavalla kuin me muut, Palmén sanoo.

Kumulatiivisella stressillä tarkoitetaan pidemmällä aikavälillä syntyvää stressiä, joka on kasautunut esimerkiksi toistuvien kuormittavien tilanteiden takia. Kumuloitunut stressi voi aiheuttaa merkittävän työperäisen riskin, jolloin työteho voi vähetä ja yksityiselämään saattaa tulla vaikeuksia.

Palmén on käynyt lukuisia taustakeskusteluja poliisien kanssa ja kuullut, että organisaation sisällä on paljon tietynlaista vaikenemisen kulttuuria, johon toivotaan muutosta.

Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki kommentoi tapauksia perjantaina viestipalvelu X:n välityksellä. Itsemurhia tutkitaan kuolemansyyn tutkintana toisessa poliisiyksikössä, missä itsemurha on tapahtunut.

Koskimäen mukaan poliisijohdossa tehdään kaikki mahdollinen, jotta henkilökunnan hyvinvointia voidaan tukea hyvin. Työtä henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi on jatkettava väsymättömästi, poliisiylijohtaja muistuttaa.

Palmén toivoo, että poliisityössä työskenteleviä kontrolloitaisiin tarkemmin ja henkiseen puoleen kiinnitettäisiin enemmän huomiota.

– Poliisiylijohtaja sanoi eilen minulle hyvin viisaasti, että poliisissa mitataan hyvin tarkasti fyysistä kyvykkyyttä, mutta ihan yhtä lailla pitäisi tarkkailla henkistä puolta.