Tämä tiedetään poliisi-itsemurhien syistä – "Kaikissa taustalla vähän erilaisia asioita"

Reilun vuoden aikana ainakin viisi poliisia on tehnyt itsemurhan. MTV Uutisten tietojen mukaan kaksi teoista on tapahtunut työpaikalla. Poliisihallituksesta kerrotaan, että esimerkiksi työn kuormittavuus ei ole noussut esiin, kun tapausten taustalla olleita syitä on selvitetty.

Neuvottelupäällikkö Minna Gråsten Poliisihallituksesta kommentoi poliisin poikkeuksellisen korkeita itsemurhalukuja eilen Kymmenen uutisten haastattelussa.

– On selvää, että jokainen tapaus on omaisille ja työyhteisölle äärimmäisen traaginen tilanne, tapauksena kuormittava ja äärimmäisen surullinen.

Tästä syystä Poliisihallitus on selvittänyt syitä itsemurhien taustalla sikäli, kun niitä on ollut löydettävissä.

– Kaikissa on taustalla vähän erilaisia asioita. Vaikka niitä nyt viimeisen vuoden aikana ollut aiempaa enemmän, niissä ei ole sellaista yhteistä nimittäjää, että ne olisivat johtuneet jostakin yhteisestä taustatekijästä.

Tragedia presidentin virka-asunnolla

MTV Uutiset kertoi viime viikolla presidentti Alexander Stubbin turvamiehen itsemurhasta, joka tapahtui viime marraskuussa presidentin virka-asunnolla Helsingin Munkkinimessä.

Lisäksi noin viikko sitten Poliisihallituksen korkea-arvoinen virkamies surmasi itsensä työpaikallaan Poliisihallituksessa.

Uutisen julkaisun jälkeen poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki kertoi X:ssä, että vuoden 2024 aikana kaikkiaan neljä poliisia on tehnyt itsemurhan.

Poliisihallitus on viime aikoina ohjannut henkilöstöään kääntymään matalalla kynnyksellä työterveyshuollon puoleen.

– On se sitten työstä tai yksityiselämästä johtuvaa kuormittumista tai mistä ikinä. Eli tämä on meille sellainen painopiste, millä pyrimme henkilöstöä tukemaan, Gråsten sanoo.

Kuormitus lisääntynyt

Itsemurhaan ei useimmiten ole jälkikäteen löydettävissä yksittäistä selkeää syytä, vaan taustalla on monien eri kuormitustekijöiden kasautuminen.

Kuten monissa muissakin ammateissa, myös poliisissa työn kuormittavuus on kuitenkin viime vuosina lisääntynyt. Aihetta on selvitetty edellisen kerran vuonna 2022, mutta jo silloin erityisesti tekemättömien töiden paine oli lisännyt poliisien työkuormaa, kertoo Gråsten.

– Barometrit tuovat esille sen, että siinä meillä on kehittämisen paikka, Gråsten sanoo.

Myös Poliisien ammattijärjestö SPJL on selvittänyt jäsenistönsä hyvinvointia vuonna 2022 toteuttamassaan kyselyssä. Tulosten mukaan yli 80 prosenttia sen jäsenistä on havainnut työnsä kiireellisyyden lisääntyneen viime vuosina.

Työtaakka koettiin liian raskaaksi, työtehtäviä oli liian paljon, eikä niistä ehtinyt vapaa-aikana palautumaan. Melkein kaksi kolmannesta sanoi työn vievän voimavaroja entistä enemmän.