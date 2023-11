Istumisen vaaroista taas uutta tietoa – tämä riski koskee naisia

Istuminen on pahasta – sen tietävät taatusti jo kaikki.

Pitkällä ja yhtäjaksoisella istumisella on useita negatiivisia vaikutuksia terveyteen: se nostaa rajusti syöpäkuolemien todennäköisyyttä , on yhteydessä dementiariskiin ja voi jopa seitsenkertaistaa aivoinfarktin riskin .

Tuore kiinalaistutkimus on havainnut pitkään jatkuvasta istumisesta uuden, naisia koskevan riskin, kirjoittaa New York Post .

Mitä kauemmin istuu, sitä suurempi on riski

Terveyskirjaston mukaan myooma eli kohdun lihaskyhmy on hyvänlaatuinen ja varsin yleinen kohdun kasvain.

Kiinalaistutkimuksessa selvisi, että mitä kauemmin istuu, sitä suurempi on riski myoomien kehittymiselle.

Yksi selitys ilmiölle on se, että "istuva elämäntapa" on yhdistetty lihavuuteen, joka on tunnettu riski myoomien kehittymiselle.