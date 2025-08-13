Dronevideo jättää sanattomaksi: Näin Gaza muuttui tomuksi alle kahdessa vuodessa

Julkaistu 13.08.2025 05:55
Toimittajan kuva
Juho Lauri

juho.lauri@mtv.fi

Dronevideo ja satelliittikuvat näyttävät silmittömän tuhon.

YK:n hätäaputoimisto arvioi huhtikuussa, että Gazan sota ja sitä kautta Israelin Gazan kaistalle suunnatut iskut ovat tuhonneet yhteensä 436 000 asuntoa (noin 92 prosenttia kaikista) alueelta. 

Tämän lisäksi noin 70 prosenttia kaikesta rakennuskannasta ja 81 prosenttia teistä on joko vaurioitunut tai tuhoutunut alueella. 

Viljelykelpoisesta maasta ja maataloudessa käytetyistä vesikaivoista 83 prosenttia sekä 71 prosenttia kasvihuoneista on niin ikään vaurioitunut sodan aikana.

Uutiskanava Reutersin jakama dronevideo ja Planet Labsin satelliittikuvat näyttävät, kuinka paljon Gazan kaista on muuttunut sodan aikana.

Eri alueiden vilkkaat kadut, vihreät puutarhat ja kaupungin bulevardit ovat tätä nykyä muuttuneet tomuksi ja raunioiksi.

Katso ennen ja jälkeen -video yläpuolelta.

