Yhä useampi valtio tuomitsee Israelin suunnitelmat laajentaa hyökkäystään Gazassa

Yhteensä parikymmentä arabi- ja muslimivaltiota julkaisi lauantaina yhteisen lausuman.
Israelin aikeet laajentaa hyökkäystään Gazassa ovat saaneet osakseen yhä lisää kritiikkiä kansainväliseltä yhteisöltä.
Lauantaina yhteensä parikymmentä arabi- ja muslimivaltiota julkaisi lausuman, jossa tuomitaan Israelin turvallisuuskabinetin perjantaina hyväksymä suunnitelma vallata Gazan kaupunki.
Muun muassa Egyptin, Saudi-Arabian ja Turkin yhteisessä lausumassa sanotaan, että suunnitelma on räikeästi kansainvälisen oikeuden vastainen ja merkitsee laittoman miehityksen laajentamista.
YK:n alaisen kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) viimevuotisen neuvoa-antavan lausunnon mukaan Israel miehittää laittomasti palestiinalaisalueita, muun muassa Gazaa.
Suomessa pääministeri Petteri Orpo (kok.) kehotti lauantaina Israelia harkitsemaan päätöstään ottaa Gazan kaupunki hallintaansa, sillä se ei hänen mukaansa edesauttaisi tilannetta. Orpo puhui asiasta kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa.
Perjantaina julkaistussa lausunnossaan muun muassa Australian, Saksan, Italian, Uuden-Seelannin ja Britannian ulkoministerit tuomitsivat Israelin sunnitelmat. Useat muutkin maat tyrmäsivät Israelin aikeet jo perjantaina.
Israelin merkittävä aseviejä Saksa ilmoitti perjantaina keskeyttävänsä sellaisten aseiden viennin Israeliin, joita voitaisiin käyttää Gazan kaistalla.
Gazassa kerrottiin uusista nälkäkuolemista
Gazan terveysministeriö sanoi lauantaina päivällä, että yli kymmenen ihmistä oli kuollut aliravitsemukseen Gazan kaistalla vuorokauden aikana. Ministeriön lausunnosta raportoivat muun muassa israelilaislehti Haaretz ja qatarilainen al-Jazeera.
Lisäksi terveysministeriön mukaan saman ajan sisällä liki 40 ihmistä oli kuollut Israelin iskuissa. Lausunnon mukaan yli 20 ihmistä kuoli lähellä humanitaarisen avun jakelupisteitä.
Israelin pommittama Gazan kaista on nälänhädän kynnyksellä, ruokaturvallisuutta seuraava IPC-järjestö varoitti viime viikolla.
YK:n turvallisuusneuvoston on määrä käsitellä Gazan tilannetta sunnuntaina.