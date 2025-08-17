Israelissa mielenosoituksia ja lakkoja hallitusta vastaan

Israelin hallituksen jäsenet syyttävät mielenosoittajia Hamasin pussiin pelaamisesta.

Israelissa järjestetään tänään laajoja maan hallituksen vastaisia mielenosoituksia. Mielenosoituksissa vaaditaan Gazan sodan päättämistä äärijärjestö Hamasin panttivankeina olevien ihmisten vapauttamiseksi.

Mielenosoittajat tukkivat esimerkiksi Tel Avivin ja Jerusalemin välisen valtatien levittäen tielle palavia autonrenkaita.

Panttivankien perheet ovat myös kehottaneet israelilaisia yleislakkoon. Haaretz-lehden mukaan useat yritykset, julkiset tahot ja yliopistot ovat antaneet työntekijöilleen luvan lakkoiluun sunnuntaina.

Mielenosoittajia Jerusalemissa 17. elokuuta 2025.AFP / Lehtikuva

Mielenosoituksia ei ole otettu ilolla vastaan Benjamin Netanjahun hallituksessa.

Israelin äärioikeistolainen valtiovarainministeri Bezalel Smotrich syytti mielenosoitusten olevan "vahingollinen kampanja, joka pelaa Hamasin pussiin".

Smotrich myös väitti panttivankien vapauttamisen vaatimisen itse asiassa hautaavan panttivangit Gazan tunneleihin.

Myös Israelin kulttuuriministeri Miki Zohar sanoi lakkoilun ja siviilielämän häiritsemisen olevan palkinto viholliselle.

Gazassa on edelleen 49 Israelista kaapattua panttivankia, joista 27 on Israelin armeijan arvion mukaan kuollut. Panttivangit ovat olleet Gazassa jo 22 kuukauden ajan.

Israel on ilmoittanut aikovansa vallata Gazan kaupungin. Pääministeri Netanjahu on myös sanonut, että maa aikoo valloittaa väliaikaisesti koko Gazan kaistan.

Kansainvälinen yhteisö on laajalti tuominnut aikeet. Myös panttivankien perheet ovat huolissaan, että suunnitelma on kuolemantuomio lopuille Gazassa oleville panttivangeille.

2:45 Katso videolta: Gazan kaista ennen ja jälkeen sodan.