Belgia liittyy kansanmurhasyytteeseen, jonka Etelä-Afrikka nosti YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ) Israelia vastaan.
Etelä-Afrikka nosti joulukuussa 2023 Israelia vastaan kanteen, joka syyttää maata kansanmurhasta. Kanteeseen ovat liittyneet myös muun muassa Espanja, Irlanti ja Turkki.
Viime vuonna ICJ määräsi välipäätöksissään, että Israelin on tehtävä kaikki voitava estääkseen kansanmurhaan johtavat toimet Gazassa.
Israelin syyllistyminen palestiinalaisväestön kansanmurhaan Gazassa on todettu muun muassa YK:n valtuuttaman riippumattoman tutkintakomission raportissa.