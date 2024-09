Hamasin panttivankeja löytyi kuolleena tunnelista – israelilaisten raivo hallitusta kohtaan yltyy

Israelin armeija on löytänyt kuuden israelilaispanttivangin ruumiit Gazan kaistan eteläosasta. Armeijan mukaan Rafahin alueelta maanalaisesta tunnelista eilen löydetyt panttivangit on tunnistettu.

– Olemme hyvin surullisia ja hyvin vihaisia hallituksellemme, joka välittää vain omasta asemastaan, sanoo Yair Moses , jonka isä on edelleen Hamasin panttivankina.

Perheet toivovat tulitaukoa ja neuvotteluja

Sodalla on tapana yhdistää kansaa johtajiensa tueksi, eikä Israel ole tästä poikkeus. Hamasin terrorihyökkäyksestä alkaneen Gazan sodan jatkuttua pian vuoden on maassa kuitenkin monenlaisia paineita saada taistelut loppumaan tai ainakin laantumaan – sekä välttää mahdollinen laajamittaisempi sota Lähi-idässä.

Suomen suurlähettiläänä Tel Avivissa vajaan vuoden toimineen Nina Nordströmin mukaan israelilaisten selvästi merkittävin peruste pääministeri Benjamin Netanjahun arvosteluun on tämän epäonnistuminen kaikkien Hamasin ottamien panttivankien vapauttamisessa.

Noin 250 siepatusta reilut sata on edelleen vankeudessa, tosin heistä vajaat 40 on israelilaistietojen mukaan jo kuollut. Siepattujen perheet ja näiden tukijat järjestävät Israelissa edelleen jatkuvasti mielenosoituksia.

Nordströmin mukaan niissä toivotaan ensi sijassa tulitaukoa tai jonkinlaista sopimusta vankien kohtalosta, ei niinkään sotatoimien kiihdyttämistä Hamasia vastaan. Tämä on ymmärrettävää, koska tähän mennessä vangeista yli sata on päässyt vapauteen nimenomaan neuvottelujen kautta, vain alle 10 asevoimien vapauttamina.

Sotaan lähtijät näkyvät työvoimapulana

Toinen suuri sisäpoliittinen keskusteluaihe on Nordströmin mukaan sotaa tai sen uhkaa kodeistaan pakenemaan joutuneet. Suurin osa heistä, yli 60 000, on lähtenyt evakkoon pohjoisesta läheltä Libanonin rajaa, missä uhkana on Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah.