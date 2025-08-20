Israel kertoo aloittaneensa hyökkäyksen Gazan kaupunkiin

Israelin panssarivaunuja Israelin ja Gazan rajalla 19. elokuuta 2025.
Israelin panssarivaunuja Israelin ja Gazan rajalla tiistaina 19. elokuuta.EPA/ATEF SAFADI
Julkaistu 46 minuuttia sitten(Päivitetty 17 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Hanna Vaittinen

hanna.vaittinen@mtv.fi

STT

Israel on siirtynyt Gazan kaupungin valtaamista koskevan suunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen.

Israel on aloittanut suunnitellun hyökkäyksensä Gazan kaupunkiin Hamasin kanssa tapahtuneen yhteenoton jälkeen.

Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Israelin joukot ovat ottaneet jo haltuunsa kaupungin laitamat, kertoi Israelin armeijan tiedottaja Effie Defrin toimittajille keskiviikkona.

Israelin puolustusministeri Israel Katz hyväksyi keskiviikkona maan armeijan suunnitelman vallata Gazan kaupunki.

Operaation toteuttamiseksi Katz valtuutti myös noin 60 000 reserviläisen kutsumisen palvelukseen keskiviikosta alkaen.

Hyökkäyksen aikataulua ei kerrottu julkisuuteen. Haaretzin mukaan korkea-arvoiset armeijan edustajat ovat sanoneet, että taistelut Gazan kaupungista kestäisivät ensi vuoden puolelle.

Israelin armeija hyväksyi viime viikolla rungon uudelle hyökkäyssuunnitelmalle Gazan kaistalla. Maan turvallisuusneuvosto oli jo aiemmin päättänyt kaupungin valtauksesta.

Monet Israelia perinteisesti tukevat maat ovat kritisoineet päätöstä kaupungin valtaamisesta.

