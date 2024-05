Netanjahu Dr. Philin haastattelussa: Me teemme sen, mikä tehdä täytyy

Israel on tänään tulittanut tykistöllä Rafahin kaupunkia ja tehnyt alkuviikosta ilmaiskuja kaupunkiin. Sotatoimien odotetaan enteilevän Israelin maahyökkäystä kaupunkiin. Rafahin ympäristöön on pakkautunut arvioilta noin 1,5 miljoonaa palestiinalaista. Heistä iso osa on Pohjois-Gazasta aiemmin paenneita siviilejä.