Asiantuntija: Israelilla kolme tavoitetta hyökkäyksessä Gazan kaupunkiin

Asiantuntija näkee Israelin hyökkäyksessä Gazan kaupunkiin kolme tavoitetta. Yli miljoonan siviilin kohtalo on iso kysymysmerkki.

Israelin armeija aloitti keskiviikkona Gideonin vaunut B -nimellä kulkevan hyökkäyksen Gazan kaupungin valtaamiseksi. Hyökkäyksellä on kolme tavoitetta, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki torstaiaamuna Huomenta Suomessa.

Yksi tavoitteista on Hamasin lopullinen kukistaminen.

– Tällä hetkellä Israelin armeija hallinnoi noin 75 prosenttia Gazan kaistasta. Gazan kaupunki on se alue, jossa on Hamasin operatiiveja, pesäkkeitä. Tavoitteena on tietenkin lopullisesti tuhota Hamasin sotilaallinen kyvykkyys, Ruohomäki toteaa.

Toisena tavoitteena on koko Gazan kaistan miehittäminen.

– Se on tietenkin osa sitä, että Israel saa Hamasin kitkettyä pois kokonaisuudessaan, Ruohomäki selittää.

Kolmantena tavoitteena on noin kahdenkymmenen israelilaisen panttivangin vapauttaminen.

"Hamasilla ei oikeastaan mitään menetettävää"

Tehtävänä Gazan kaupungin valtaaminen ei ole helppo. Ruohomäki muistuttaa, että kyseessä on melko sokkeloinen kaupunki, jossa on tällä hetkellä noin miljoona ihmistä 45 neliökilometrin alueella. Pinta-alaltaan kaupunki on verrattavissa vaikka Suomen Raisioon.

– Vaikka Israelilla on teknologinen ylivoima sotilaallisesti, niin Israelin sotilaat joutuvat jalkautumaan Gazan kaupunkiin, ja siellä taistelut ovat mies miestä vastaan. Tulietäisyydet ovat hyvin lyhyitä. Siellä mennään kortteli korttelilta, kerrostalo kerrostalolta, Ruohomäki selittää.

– Erityisesti tunnelit, jotka ovat ansoitettuja, joudutaan niin sanotusti puhdistamaan, ja se tulee kestämään todella pitkään, Ruohomäki sanoo.

Hamas tuskin tulee luovuttamaan, joten Israelin on mietittävä tarkkaan, miten se minimoisi tappiot.

– Monelle palestiinalaiselle Hamas on vastarintaliike, mutta kyllä Hamasin ideologiassa on myös tällainen kuoleman kultti, joka tarkoittaa sitä, että taistellaan hamaan kuolemaan, hamaan tappiin asti. Mikä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä Hamasilla ei ole oikeastaan mitään menetettävää.

Mitä siviileille tapahtuu?

Ruohomäki uskoo, että Gazan kaupungin haltuun ottaminen tulee olemaan Israelin asevoimille useiden kuukausien projekti.

– Se liittyy myös siihen, että siellä on kuitenkin tällä hetkellä yli miljoona – tarkkoja lukuja ei tiedetä – siviiliä. Mitä heille tapahtuu? Israelilaiset eivät kuitenkaan toimi niin kuin venäläiset jossain Groznyissa, jossa vedetään niin sanotusti kaikki vaan matalaksi. Eli täytyy huomioida siviilien asema ja missä he ovat, Ruohomäki sanoo.

– Täytyy muistaa se, että kaikki gazalaiset eivät missään tapauksessa ole Hamasin kannattajia, hamaslaisia. Reilusti yli puolet väestöstä on alaikäisiä, Ruohomäki lisää.

Gazalaisten siirrosta esimerkiksi Etelä-Sudaniin, Somalimaahan, Libyaan ja Ugandaankin on ollut puhetta, mutta Ruohomäki pitää näitä vaihtoehtoja melko epätodennäköisinä.

– Gazan tulevaisuus on minun mielestäni aika tavalla usvan peitossa, Ruohomäki toteaa.