Ilmiömäisen paluun tehnyt supertähti himoitsee 43 vuoden takaista haamuaikaa – Tommi Evilä näkee muutoksen: "Mentaaliset muurit alkavat murtua"

Pariisissa suvereeniin olympiavoittoon 800 metrillä juossut Keely Hodgkinson on palannut kilpa-radoille ryminällä vuoden tauon jälkeen. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä näkee brittitähdellä mahdollisuuksia vielä kovempiin urotekoihin tällä kaudella.

Hodgkinson avasi kautensa voitokkaasti viime lauantaina Timanttiliigan Sleesian kilpailussa Puolassa ja pamautti heti viime kaudella juoksemansa ennätyksen tuntumaan. Aika 1.54.74 jäi Hodgkinsonin ennätyksestä, maailman kaikkien aikojen kuutosajasta vaivaiset 13 sadasosaa.

Sama meno jatkoi keskiviikkona Sveitsin Lausannessa, jossa Hodgkinson otti rankkasateessa toisen Timanttiliigan voittonsa ylivoimaiseen tapaan ajalla 1.55.69. Samalla rikkoutui Maria Mutolan 23 vuotta vanha kisaennätys.

MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä on vaikuttunut brittijuoksijan huimasta paluusta. Hän uskoo, että nähtyä parempaakin voi hyvin olla luvassa.

– Noissa olosuhteissa painaa kisaennätyksen 1.55 tauluun niin on ihan hurjassa iskussa, Evilä sanoo.

– Sopiviin olosuhteisiin, tuulettomiin oloihin ja semmoin 20–22 astetta, tuosta 1.54.7 -ajastakin on kaikki mahdollisuudet lähteä parantamaan omaa ennätystään varmasti.

Keeley Hodgkinsonin oli jälleen mykistävän ylivoimainen Lausannessa. Aydrey Werro jäi reilun puolentoista sekunnin päähän.

Vaikean vuoden jälkeen huippuajat tekevät hyvää tähtijuoksijalle. Hodgkinsonin on kärsinyt takareiden repeämistä, joita on ollut kolme viimeisen yhdeksän kuukauden aikana. Paluu radoille viivästyi vielä kesällä, kun Hodgkinsonin koki takapakkia kuntoutumisessaan.

– En olisi voinut pyytää parempaa alkua tälle kaudella, Hodgkinson sanoi BBC:n mukaan.

– Valmentajani Trevor (Trevor Painter) sanoi minulle muutama viikko sitten, että "olet itse asiassa edellä aikataulusta. Halusin sinun olevan tässä tilanteessa siinä vaiheessa, kun olemme Tokiossa (MM-kisoissa)", joten se, että olen jo nyt tässä on uskomatonta.

Maailmanennätys?

Hodgkinsonin huima kehitys herätti jo viime kaudella pohdintoja, olisiko 800 metrin maailmanennätys brittijuoksijan saavutettavissa. Tshekkoslovakian Jarmila Kratochvilova juoksi matkan maailmanennätyksen 1.53.28 vuonna 1983 Münchenissä.

Valmentaja Painter totesi jo viime kaudella, että maailmanennätys voisi olla suojattinsa saavutettavissa. Hodgkinson puolestaan itse sanoi joulukuussa BBC:n haastattelussa, ettei pelkää asettaa tavoitteitaan korkealle.

– Haluaisin ajatella, että olen melko lähellä (maailmaennätystä). Olen nähnyt tänä vuonna, mihin kehoni pystyy ja jatkan innoissani eteenpäin, Hodgkinson sanoi.

– Maailmanennätys on aina mielessäni. Mutta minulla on vielä vuosia aikaa tulla vahvemmaksi, joten odotan innolla, mitä tapahtuu.

Vaikka Hodgkinson näyttää olevan vaikeuksistaan huolimatta vähintään viime kauden iskussa, muistuttaa Evilä, että maailmanennätysaika on vielä kaukana.

Hodgkinson alitti kahden minuutin rajan ensimmäistä kertaa urallaan vuonna 2001 ja juoksi ennätyksekseen 1.55.99. Tuosta hänen ennätyksensä on parantunut tähän päivään mennessä sekunnin ja 27 sadasosaa. ME-aikaan on matkaa suunnilleen saman verran, sekunti ja 33 sadasosaa.

– Onhan siihen tietysti matkaa sen toista sekuntia, mikä on radalla metrikaupalla, Evilä sanoo.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kaksi kertaa kilpaillut Keely Hodgkinson on kuluvan kauden ylivoimainen tilastokärki maailmassa 800 metrillä.

Mahdottomana Evilä ei maailmanennätystulosta pidä, vaikka kukaan ei ole Kratochvilovan ME-juoksun jälkeen päässyt edes samalle sekuntiluvulle Hän muistuttaa, että yleisurheilussa on nähty valtavia kehitysaskeleita, jotka selittyvät osin uusilla alustoilla ja uusilla kengillä.

Evilä näkee kuitenkin myös muutoksen henkisessä ilmapiirissä. Aiemmin lyömättömistä ennätyksistä uskalletaan myös puhua ääneen.

– Nyt tuntuu olevan vähän sellaiset meiningit, että urheilijoilla tällaiset mentaaliset muurit alkavat murtua, Evilä sanoo.

– Niistä puhutaan ja niihin aletaan suhtautua vakavasti. Kyllä se vain siitä kertoo, että ne isoimmat esteet ovat edelleen siellä korvien välissä, että ei uskota. Ihmisillä on tiettyjä rajoittimia esimerkiksi fyysisestikin, kun alkaa antaa signaalia, kun kipua alkaa tulla, että nyt kannattaa himmata. Ne poissulkemalla pystyy tekemään yllättävän pitkäänkin sitten hyvän suorituksia.

Vaikka ennätyksistä puhuminen on Evilän mielestä paljon myös urheilijan omaa markkinointia ja brändin luomista, voivat puheet muuttua myös teoiksi, kun sanat on lausuttu ääneen.

– Kun niistä puhutaan, varmasti myös harjoittelussa tehdään liikkeitä siihen suuntaan ja jossain vaiheessa myös mitetiitään, ollaanko menty lähemmäs sitä, hän sanoo.

– Näissä tietyissä lajeissa on melkoinen renessanssi käynnissä niistä aiemmin mainituista seikoista johtuen. Sitten sieltä kovenevan kilpailun kautta näitä tuloksia vain tulee.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kahdesti hopealla ollut Keely Hodgkinson tavoittelee ensimmäistä maailmanmestaruuttaan Tokiossa.

Eikä Evilä täysin sulje pois Hodgkinsonin ennätysjuoksun mahdollisuutta jo tällä kaudella, vaikka aika käy vähiin. Vasta kautensa aloittaneen urheilijan ykkösprioriteetti lienee menestyminen Tokion MM-kisoissa, eikä kilpailuita juuri syyskuun puolivälin jälkeen ole jäljellä juostavaksi.

– Onhan me joskus nähty arvokisoissa tosi koviakin sooloja näilläkin matkoilla. Ei se kovin todennäköistä ole, mutta ei se ole mahdotonta. Muistamme mitä Rudisha teki 2012 Lontoossa.

Kenialainen David Rudisha lähti Lontoon 800 metrin olympiafinaalissa kärkeen heti startissa ja juoksi olympiakultaan hurjalla maailmanennätysajalla 1:40.91.