Saga Vanniselle avautumassa huima tilaisuus – Tommi Evilä puhuu painonnostotermein: "Mahtava paikka iskeä"

Moniottelija Saga Vannisella on huima iskun paikka, arvioi MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä.

Saga Vanninen hurjasteli helmikuun alussa Tallinnassa kovan tuloksen, kun hän voitti viisiottelun Suomen ennätyspisteillä 4 843. Oma ennätys parani kertaheitolla peräti 166 pisteellä.

Aiemman ennätyksensä Vanninen oli otellut Glasgow'n MM-hallikisoissa maaliskuussa 2024. Tulos riitti tuolloin MM-hopealle.

Vannisen huippuvire luo kutkuttavat asetelmat hallikauden arvokisoihin maaliskuussa. EM-mitaleista mitellään Alankomaiden Apeldoornissa tänä viikonloppuna ja myöhemmin MM-mitaleista Kiinan Nanjingissa.

– Tällä hallikaudella vaikuttaa todella hyvältä. Nuo pistemäärät ovat sellaisia, että niillä ollaan arvokisoissa oltu aina käytännössä mitaleilla, Evilä sanoo.

– Tiedetään sekin, että Saga on mentaalipuolelta todella kovan luokan tekijä. Kun paikka on tiukka, varmasti itsestään parhaan kaivaa esiin.

Paljon pisteitä otettavissa

Suomalaisen yleisurheilun suurlupaus Vanninen siirtyi täksi kaudeksi virolaisen olympiavoittajan Erki Noolin valmennukseen. Tampere vaihtui Tallinnaan.

Yhteistyö on alkanut menestyksekkäästi.

– Saga on nyt sellaisessa jalostumisvaiheessa, Evilä sanoo.

– Erki näkee, mihin kannattaa panostaa ja lähtee sitä kautta jalostamaan. Kuitenkin hyvää työtä edelliset valmentajat, Liimataisen Matti ja Jokisen Jesse ovat tehneet, että tässä pisteessä ollaan.

Jutun yllä olevalla videolla Tulosruudun juttu Vannisesta, joka kertoo muun muassa uuden valmentajan vaikutuksista.

Suurimmat kehitysaskeleet Vanninen on ottanut juoksuradalla. Vuoden takaisessa ennätysottelussaan hän juoksi 800 metrillä ajan 2.20,54. Tallinnan ottelussa matka taittui aikaan 2.11,70. Viime kesän noteeraus Pariisin olympialaisissa oli jo 2.14,36.

– Kyllähän siinä selkeä kehittyminen on havaittavissa. Totta kai juoksemista on aiemminkin tehty, mutta jos urheilijalla on ollut vaivaa niin sitä ei ole pystytty optimaalisesti tekemään, ja soveltavaa harjoitusta on ollut enemmän. Jos nyt on paikat kunnossa, sitä on pystytty tekemään.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tommi Evilä povaa Saga Vanniselle jopa 6 600 pisteen seitsenottelua kesällä.Pasi Suokko / Apollo Photo / All Over Press

Komeat otteet hallissa enteilevät hyvää myös kesäkaudelle.

Vanninen otteli kesällä 2023 seitsenottelun ennätyspisteikseen 6 391. Viime kesä meni suurelta osin piloille selkävaivojen takia. Evilä povaa Vanniselle ensi kesälle roimaa ennätysparannusta, jos vain terveyttä riittää.

Ominaisuudet siihen ovat jo olemassa.

– Sagalla on paljon pisteitä hyvin otettavissa. Esimerkiksi keihäs, 200 metriä ja 800 metriä. Kesällä on ihan täyttä realismia hänelle otella 6 600 pistettä. Se ei vaadi edes juuri minkäänlaista kehittymistä, Evilä sanoo.

– Sagan henkilökohtaisia ennätyksiä kun katsoo, se ei ikään kuin vaadi kehittymistä. Ottelu on aina mielenkiintoinen, mutta se, että pystyy sille tasolle vetämään, mikä hänen kapasiteettinsa on, 6 600 on ihan realismia.

6 600 pistettä on ollut kovaa valuuttaa viime vuosien arvokisoissa. Tokion olympialaisissa vuonna 2021 Belgian Nafissatou Thiam vei kultaa pisteillä 6 791. Alankomaiden Anouk Vetter voitti hopeaa pistein 6 689 ja saman maan Emma Oosterwegel pronssia tuloksella 6 590.

MM-tasolla 6 600 pistettä olisi riittänyt viidenteen sijaan Eugenessa vuonna 2022 ja pronssimitaliin Budapestissa vuonna 2023.

Seuraavan kerran MM-mitaleista kilpaillaan Tokiossa syyskuussa.

Tulevaisuudessa pisteitä on otettavissa runsaasti lisää.

– Kyllähän se on tiedostettu Sagan kohdalla, että tietynlaiset lajitekniikat ja maksiminopeus on sellaisia, mitä pystyy hänellä kehittämään, mitkä tuo sitten huimasti lisää pisteitä.

Valtatyhjiön täyttäjä?

Vanninen on voittanut nuorten sarjoissa kaiken mahdollisen. Vuoden takainen hallihopea oli Vannisen ensimmäinen arvokisamitali aikuisten sarjassa.

Jos terveyttä riittää, mitaleita voi hyvällä syyllä odottaa tulevaksi runsaasti lisää.

Seitsenottelua viime vuodet hallinnut Thiam täyttää tänä vuonna 31-vuotta ja toinen viime vuosien kova nimi Ison-Britannian Katerina Johnson-Thompson on 32-vuotias. Muista kärkinimistä Vetter on 32-vuotias.

Nuorempia viime vuosien menestyjiä ovat Belgian Noor Vidts ja Yhdysvaltojen Anna Hall.

– On ikään kuin sukupolvenvaihdos tulossa. Siinä on vähän kuin jonkin sortin – voisi sanoa pienimuotoinen – tyhjiö muodostumassa, joka aina sitten täytetään. Ikään kuin valtatyhjiö.

Evilä näkee Vannisella olevan oivat mahdollisuudet tuon valtatyhjiön täyttämiseen.

– Sagan uralla on vähän kuin penkkipunnerrustermein "kuollut piste" käynnissä. Nyt Erkin kanssa on lähtenyt uusi startti, rinnalta ylöspäin työntö. Ollaan siinä tilanteessa, että kuorma on ikään kuin vähän raskaampi kuin voimaa pystyy tuottamaan. Toivottavasti tämä alkupätkä on ollut niin hyvä, että nyt sen ylitse päästään niin, että kädet oikenee ja saadaan hyväksytty työntö, Evilä maalailee.

– Siellä on huikeaa menestystä tiedossa. Se vaatii sen, että sitä terveyttä on. Nyt on ihan mahtava paikka iskeä.

Yleisurheilun EM-hallikisat Alankomaiden Apeldoornissa alkoivat torstaina. Naisten viisiottelu käydään sunnuntaina.