Hirmuista kyytiä Timanttiliigassa – 23 vuotta vanha ennätys murskaksi

Julkaistu 20.08.2025 21:29

MTV URHEILU

Vasta viime viikolla kautensa avannut Keely Hodgkinson juoksi suvereeniin voittoon naisten 800 metrillä Timanttiliigassa Sveitsin Lausannessa.

Liki vuoden kilpailematta ollut Hodgkinson juoksi voittoon lauantaina Puolassa ja toisti temppunsa Lausannessa. Pariisin olympiavoittaja pysäytti kellot aikaan 1.55.69 ja jätti lähimmän kilpailijansa, maannaisensa Georgia Hunter Bellin 86 sekunnin sadasosan päähän.

Samalla Hodgkinson siirsi historiaan Lausannen kisan kisaennätyksen, jota ennen häntä piti hallussaan Mosambikin Maria Mutola. Mutola juoksi 23 vuotta sitten voittoon ajalla 1.56,25.

Aivan Puolan juoksunsa tahtiin Hodgkinson ei keskiviikkona ehtinyt, sillä Sleesian kilpailussa lauantaina syntyi maailman kauden kärkiaika 1:54.74.

