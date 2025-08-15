Olympialaisissa tyrmännyt yleisurheilutähti: Paluu vuoden kisatauolta

Pariisin olympialaisissa 800 metrin olympiakultaa juossut Keely Hodgkinson palaa kilparadoille lauantaina Sleesian Timanttiliigan kisassa.

Brittijuoksijan kilpailutauko venyi yli vuoden mittaiseksi pitkään vaivanneen takareisivamman takia.

MM-kisoihin valmistautuminen on kuitenkin käynnissä, ja Hodgkinson nähdään neljän päivän sisään kahdessa Timanttiliigan kisassa Puolan Chorzowissa ja Sveitsin Lausannessa.

– On kulunut pitkä aika, yli vuosi Pariisista. Ei ollut suunnitelmissani palata lähtöviivalle näin myöhään, mutta olen superonnellinen palatessani kisoihin, Hodgkinson iloitsi ennen kauden avaustaan Athletics Weeklyn mukaan.

– Olen kaivannut tätä todella paljon. Tämän takia treenaan. Aion antaa parhaani ja katsoa, mitä siitä seuraa.

Hodgkinson juoksi kahden ratakierroksen kisan viime vuonna Lontoossa ennätysaikaansa 1.54,61. Kovempaa on viimeisen viimeisen 15 vuoden aikana juossut vain eteläafrikkalainen Caster Semenya vuoden 2018 ennätyksellään 1.54,25.

Pariisissa olympiakultaan riitti aika 1.56,72, mikä riittäisi tämänkin vuoden maailmantilastossa kakkospaikkaan Etiopian Tsige Duguman (1.56,64) jälkeen.

Keely Hodgkinsonin voittoaika Pariisissa riittäisi tänä vuonna maailmanlistan kakkospaikalle.