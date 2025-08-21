Timanttiliigan kisasta tuli vaarallinen sirkus – Tommi Evilältä suorat sanat: "Ei ole mitään järkeä"

Timanttiliigan kilpailusta Sveitsin Lausannesta muodostui melkoinen näytelmä. Paikoitellen farssi.

Jo kisojen alussa kenttää kastellut vesisade yltyi illan mittaan todelliseksi rankkasateeksi, mikä vaikutti suoraan myös tulostasoon. Erityisesti vaikeuksissa oltiin hyppylajeissa.

Naisten seiväshyppy laitettiin poikki jo varhaisessa vaiheessa ja naisten korkeushypyssä voittotulokseksi jäi vaatimaton 191. Maailmanennätysnainen Jaroslava Mahutshih pudotti kahdesti ja lopetti kisan kesken.

– Harvoin näkee, että ihan noin raisuja olosuhteita on Timanttiliigassa, mutta minkäs sille teet. Kyseessä on ulkoilmalaji ja silloin näinkin voi käydä, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä pohti ja piti naisten seiväshypyn lopettamista fiksuna päätöksenä vaikeissa olosuhteissa.

Surkuhupaisin näytelmä nähtiin miesten pituuspaikalla, jossa Uzbekistanin Anvar Anvarov kuittasi voiton kehnolla tuloksella 784. Suurin huomio kiinnittyi kuitenkin hyppypaikkaan ja etenkin sen lankkuun.

Sadevesi kertyi lankun alle koteloon, minkä seurauksena lankku nousi kellumaan vesipatjan päälle. Jokainen hyppääjä nostatti ponnistaessaan huiman vesisuihkun ilmoille.

Evilä kauhisteli näkemäänsä. Ei näitä haluaisi Timanttiliigassa nähdä, asiantuntija summasi.

– Siellä oli ihan valtaisat riskit tulla pahaakin damagea. Se oli ihan mallia mariaanien hauta, Evilä päivitteli kisan jälkeen.

– Siinä vaiheessa, kun lankku nousee kotelosta, kun siellä on niin paljon vettä, että se on oikeasti kohollaan, siinä ei ole mitään järkeä. Ei junnujakaan kilpailutettaisi sellaisissa keleissä. Se oli tosi riskaabelia.

Lankun alla ollutta koteloa alettiin tyhjentää vasta kisan loppuvaiheessa, ja keinot olivat kekseliäitä.

Parhaat palat pituusfarssista näet pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Evilä muisteli itsekin hypänneensä urallaan muutaman kerran kunnon kaatosateessa. Lausannen olosuhteiden kaltaista tilannetta ei ole osunut kohdalle aiemmin.

– En tuollaista ole nähnyt, että kun tulee lankulle, vesisuihku nousee kahteen ja puoleen metriin lankun rakenteista.

Evilä sanoo, että hyppääminen oli paitsi riskialtista, kelluva lankku söi myös kaiken tehon hyppääjien tekemisestä. Ei se pituushyppyä ollut enää, Evilä puhisi.

– Siitä pitäisi kunnon hyppy tehdä, se on sula mahdottomuus. Menee kaikki ajatukset ihan miten sattuu. Sitten energia absorboituu lankkuun ja veteen, mikään ei palaudu suhun, kaikki haihtuu vaan, hän päivitteli.

– Kunnon lankkuhan on tiivis, kiinteä, että se ei jousta eikä anna yhtään myöten.

Lausannen parhaita paloja

Juoksuradalla nähtiin kelpo suorituksia. Miesten satasella Jamaikan Obligue Seville jysäytti rankkasateen vihmoessa taululle ajan 9.87 ja jätti yhdysvaltalaistähti Noah Lylesin kauas taakse.

Naisten pika-aidoissa Hollannin Nadine Visser kepitti koko maailman kärkikaartin vaikeissa olosuhteissa ja miesten puolella Yhdysvaltojen Cordell Tinch alitti 13 sekuntia.

Alla olevilta videoilta voit katsoa Lausannen kisan parhaita suorituksia.

2:07 "Kyllä se singeri nakuttaa" – Obligue Seville rankkasateessa huippuaikaan miesten satasella.

2:02 Nadine Visser rynni suvereeniin voittoon pika-aidoissa – koko maailman kärki jäi taakse.

2:43 Cordell Tinch hurjassa vauhdissa pika-aidoissa – "Erittäin kova".

1:57 Hirmukuntoinen Keely Hodgkinson jysäytti 23 vuotta vanhan kisaennätyksen rikki.