Lotta Harala palasi nopeasti kotiin ulkomaanleiriltään Teneriffalta.

Lotta Harala kertoi Instagram-tilillään lähteneensä eilen Espanjan Teneriffalle harjoitusleirille. 100 metrin aitajuoksun Suomen ennätysnainen päätti kuitenkin leirin nopeasti.

– Yritin tehdä treenit, suorittaa ja puskea. En saanut nukuttua ja hermosto kävi kierroksilla. Kunnes myönsin, etten nyt just pysty tähän. Vaihdoin lennot, palasin kotiin omien läheisten ja Leon luo, Harala kirjoitti perjantaina viitaten Leolla koiraansa.

– Tajusin, että tärkeintä, mitä nyt voin itselleni antaa on hellyys, lämpö ja turva. Kyllä se tästä.

Harala ja hänen kihlattunsa Matias Myttynen kertoivat erostaan Instagram-päivityksessä tiistaina. Myttynen on myös valmentanut Haralaa.