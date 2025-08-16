Olympiavoittajalta käsittämätön paluu Timanttiliigassa

Pariisin olympiavoittaja Keely Hodgkinson palasi radalle pysäyttävällä tavalla Timanttiliigan kilpailussa.
Hodgkinson kilpaili viimeksi Pariisin 800 metrin olympiafinaalissa, jossa hän juoksi kultaa ajalla 1.56,72.
Hieman yli vuotta myöhemmin takareisivaivoista kärsinyt brittijuoksija palasi radalla Sleesian Timanttiliigan kilpailussa Puolassa. Ja mikä paluu se olikaan.
Hodgkinson juoksi ajan 1.54,74, jolla otti kirkkaan voiton ennen lähes kahdella sekunnilla taakse jäänyttä Kenian Lilian Odiraa.
Hodgkinsonin aika jää vain 13 sadasosaa hänen viime kesänä juoksemasta ennätyksestään. Aika on kuluvan kauden maailman kärkiaika. Aiemmin kärkiaikaa piti hallussaan Etiopian Tsige Duguma noteerauksella 1.56,64.