Aitajuoksija Lotta Harala ja ex-jääkiekkoilija Matias Myttynen ovat eronneet.
Lotta Harala ja Matias Myttynen kertovat erostaan Instagramissa.
– Olemme päättäneet päättää meidän pitkän parisuhteen. Meitä yhdistää edelleen jaettu elämä, lämpö, kunnioitus ja kiitollisuus toisiamme kohtaan, ex-pariskunta kirjoittaa yhteisjulkaisussaan.
Harala ja Myttynen pyytävät lisäksi "rauhaa, tilaa ja yksityisyyttä muutoksen keskelle".
Harala ja Myttynen alkoivat seurustella vuonna 2013. Myttynen on ollut mukana myös Haralan valmennustiimissä.
Lotta Harala pitää hallussaan 100 metrin aitojen Suomen ennätystä 10,65. Hän aitoi sen Sveitsissä heinäkuussa 2024.