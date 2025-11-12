Seiväshyppääjätähti Wilma Murto sai verotettavia tuloja noin 128 000 euroa vuonna 2024, jolloin hänen kilpailukautensa oli rikkonainen.

Euroopan mestari ja MM-pronssimitalisti Murto lähti korkein tavoittein kaksien arvokilpailujen kauteen 2024, mutta loukkaantumisten riivaama urheilija jäi EM-kilpailuissa kahdeksanneksi ja taisteli olympialaisissa kuudenneksi. Myös kilpakausi 2025 oli rikkonainen, ja Murto jäi MM-kilpailuissa karsintaan.

Vaikka Murrolla ei kulkenut kilpailuissa odotettuun tahtiin, hänen tulonsa kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna: vuonna 2023 hän sai verotettavia tuloja noin 125 000 euroa.

Yleisurheilijoista moniottelun halli- ja nuorisomenestyjä Saga Vanninen sai verotettavia tuloja noin 21 000 euroa vuonna 2024. Hän keskeytti seitsenottelun aikuisten EM-kilpailuissa viime vuonna ja sijoittui Pariisin olympialaisissa 15:nneksi. Tänä vuonna hän oli seitsemäs aikuisten MM-kilpailujen seitsenottelussa.