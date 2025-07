Tommi Evilä herkuttelee: Hillittömät karkelot luvassa – "Ampuu ihan puhtaasti koilliseen"

Lukuisissa lajeissa on potentiaalia hurjiin tuloksiin ja myös hyökkäyksiä maailmanennätyksiä kohtaan nähdään, kun Timanttiliiga jatkuu tänään perjantaina Monacon osakilpailulla, MTV Urheilun yleisurheiluasiantuntija Tommi Evilä ennakoi.

Lähdetään meganimestä. Seivästä Monacossa on taivuttamassa maailmanennätystään 628:aan tällä kaudella parantanut Ruotsin Armand "Mondo" Duplantis.

– Eugenessa kaikki oli viimeisen päälle kohdillaan, mutta välineiden kanssa meni pikkuisen arpomiseksi. Nyt hän on kokemusta rikkaampi siitä, mitkä putket toimivat paremmin. Se kaveri ei myöskään kauhean pitkää sopeutumisaikaa vaadi. Kisaennätys 602 on varmasti vaarassa, Evilä ruotii viime viikonloppuna "vain" 600-tuloksen ruotsalaiselle tuoneen Timanttiliiga-osakilpailun jäljiltä.

Yleisesti asiantuntija huomauttaa, että yhdysvaltalaiset yleisurheilijat alkavat olla hyvässä kunnossa ja heidän iskukykynsä nousee kohti kuun taitteessa käytäviä maan mestaruuskilpailuja.

– Nämähän ovat hirmuhyviä näyttöpaikkoja vähän ulosmitata ja katsoa, kuinka paineistetussa tilanteessa homma pysyy kasassa, kun mukana on maailmanhuippuja. Olettaen, että aikaeropalautuminen ja -sopeutuminen on mennyt hyvin, että unta on riittänyt, jenkit tulevat varmasti tekemään lajissa kuin lajissa kovia tuloksia.

Yksi kutkuttava sauma on naisten kuulantyönnössä.

– Chase Jackson lähentelee 21:tä metriä- Edellisen kerran se on 2012 työnnetty, niin olisihan sekin tosi hienoa nähdä, että sekin menisi.

– Ei sille mitään esteitä ole sinänsä. Kahdessa edellisessä kisassa Jackson on työntänyt 20,95 ja 20,94, niin kuntohan on todella kova.

"Kahdet kirjaimet vilkkuvat"

Miten kovaa Jessica Hull painelee 1 000 metriä?/All Over Press

Kenttälajien ulkopuolella Evilän katse kääntyy etenkin miesten 800 metrille ja naisten 1 000 metrille.

– Ne ovat nyt järkyttävän kovat.

Tonnia on painelemassa Australian Jessica Hull, joka kellotti viime vuonna 2 000 metrin kaikkien aikojen kovimmaksi ajaksi 5.19,70. Evilä uskoo, että Kenian Faith Kipyegonin tuoreeltaan Eugenessa painelema 1 500 metrin ME 3.48,68 on varmasti inspiroinut australialaista reippaan kilpahengen kukkiessa.

– Ihan varmasti tullaan näkemään naisten tonnilla maanosan ennätystä, personal bestejä ja maan ennätyksiä hurjasti. Kahdet kirjaimet vilkkuvat kyllä naisten perässä. Tulee olemaan tosi mielenkiintoinen ja kovavauhtinen juoksu.

– Eurooppalaiselta kantilta sveitsiläinen Audrey Werro on ollut hirmuhyvä nuori urheilija kasilla. Mihin hän pystyy, tuleeko haastamaan? Katseet kiinnittyvät kuitenkin tässä vaiheessa varmasti eniten Jessie Hulliin ja kuinka lähelle 2.30:tä pystytään menemään.

"Se on arvokisafinaali"

Kenian Emmanuel Wanyonyi on hurja menijä 800 metrille.

Miesten 800 metrin osallistujajoukkoa Evilä ylistää "ihan kipeäksi ja hillittömäksi".

– Se on arvokisafinaali. Siellä on maailman kovimmista menijöistä viisi viivalla.

Asiantuntija toivoo noin 49 sekunnin ensimmäistä kierrosta ja kisaa, jossa ei tönitä ja törmäillä.

– Jonkun ehkä täytyy uhrata itsensä olemalla kilpailijoista se jänis, joka vetää 500:sta 650 metriin. Jos siihen saadaan sopiva veturi, joka uhraa itsensä, sen takaa voidaan tulla ihan hillitöntä kyytiä.

Maailmanennätyksenä on David Rudishan 1.40,91 vuodelta 2012.

– Esimerkiksi Emmanuel Wanyonyi ja Marco Arop ovat jo niin lähellä ME:tä, että se on ihan varmasti pöydällä.

Kiritykkeinä Evilä nostaa Monacon listalta esiin Mohamed Attaouin ja Djamel Sedjatin. Jälkimmäisen taktisissa valinnoissa on jäänyt parannettavaa.

– Jos hän vain pysyisi kärjen tuntumassa paremmin, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle, kiri on hänellä ihan järkyttävä.

Yhtä kaikki:

– Todennäköisyydet alle 1.42:n ajalle ovat tosi isot. Mutta kun ruuvia lähdetään kiristämään ja menemään alle jopa 1.41:n, virheisiin ei ole yhtään varaa.

"Statementtia Sydney McLaughlin-Levronelle"

Marileidy Paulino poseerasi kesäkuussa Pariisin Timanttiliigassa tehtyään uuden Dominikaanisen tasavallan 400 metrin ennätyksen.

Rapsakoita rykäisyjä on odotettavissa myös naisten 400 metrin kisoista, sekä aidoilla että ilman.

– Femke Bol ei ole ikinä voittanut Monacoa ja Timanttiliigan voittoja hänellä on kuitenkin reilusti kolmattakymmentä. Hän tulee sitä hakemaan. Kisaennätyshän on siinä ehdottomasti vaarassa, kun Femke tulee vetämään aitoihin.

400 metrin sileältä Evilällä on heittää heti perään kova nimi.

– Marileidy Paulinolla on kaikki mahikset antaa pientä statementtia Sydney McLaughlin-Levronelle. Ensimmäisenä hakusessa on totta kai voitto, mutta katsotaan loppusuoran auetessa, mitä kellot näyttävät hänelle, lähteekö puristamaan loppuun asti ja hakemaan 48-alkuista aikaa.

"Hirveää kyytiä"

Ruotsin Andreas Almgren on kauden kärkiatleetti miesten 5 000 metrillä.SPA | Swedish Press Agency

Miesten 5 000 metrillä kelpaa hehkutella ruotsalaisjuoksijaa, joka kellotti kesäkuun puolivälissä Tukholmassa maailman tämän kauden kärkiajaksi 12.44,27.

– Andreas Almgren on tosi kovassa vireessä. Hän on löytänyt valon. Hän on pystynyt reilut viisi vuotta toteuttamaan tuplavauhtikestävyyden Ingebrigtsen-metodia ja se on tuottanut tuhoisaa jälkeä.

– Minkälaisella soololla paineli kotiareenalla. Hirveää kyytiä – kova vastatuuli oli takasuoralla ja paineli silti 2.30-alkuisia tonnia kaksi viimeistä.

Norjan supertähden Jakob Ingebrigtsenin ollessa poissa Almgren täyttää Evilän papereissa pohjoismaisen valtatyhjiön komeasti.

– Hän varmasti nauttii siitä. Hän tulee olemaan kärkitaistossa varmasti mukana.

Asiantuntija uskoo kisassa 12.4-alkuiseen menoon. Hän ounastelee etiopialaisten pistävän kovasti hanttiin – heidän tähtijoukossaan on muun muassa Yomif "Kettu" Kejelcha.

– Ja mitä tekevät muut eurooppalaiset kuin Almgren?

– Juoksu lähtee liikkeelle kolmen tonnin jälkeen. Katsotaan, miten kilometreinä kolmesta neljään halutaan vauhtia pitää, että jää ruutia loppuun. Olosuhteet ovat varmasti hyvät ja vauhtia pidetään. On kaikki mahdollisuudet mennä tosi kovaa.

Hekumallinen 200 metriä

Noah Lyles saapuu 200 metrille.

Miesten 3 000 metrin esteistä sopii mainita Saksan komeetta Frederik Ruppert ja Marokon Soufiane El Bakkali.

– Siellä on myös juostu lujaa. Vauhtia halutaan pitää. Tuolla porukalla on kaikki mahdollisuudet juosta lujaa, ihan kasin pintaan. Taktiikka näyttelee roolia, ja se on hirmumielenkiintoinen juoksu.

Evilä vyöryttää esille vielä kaksi juoksulajia.

– Ukkojen kakkonen pitää ehdottomasti nostaa. Noah Lyles vetää ensimmäisen kakkosensa olympialaisten jälkeen, ja vastassa on se kaveri, jolta hän katkaisi aika pitkän voittoputken, eli Letsile Tebogo.

Asiantuntija viittaa Tebogon yllätysolympiavoittoon, kun Lyles jäi 200 metrillä kolmanneksi.

– Letsilellä on ollut toisen asteen takareisivammaa ja nyt alkoi lähteä aika kivasti lentoon. Eugenessa oli ehkä hiukan itse yllättynyt, kuinka hyvin kulki.

Kello näytteli maailman tämän kauden kärkinoteerausta 19,76.

– Noah on puolestaan tullut Eurooppaan jo alkuviikosta ja hänen omistamansa yhtiö on pääsponssi kakkosella, niin hän tulee varmasti pahat mielessä. Hän ei varmasti tule radalle, ellei ole kunnossa.

– Molemmat kaverit ovat juosseet todella lujaa tuolla areenalla aiemminkin. Sieltä on hyvät kokemukset, he nauttivat kaarteesta ja ennen kaikkea loppusuorasta.

– Siinäkin on ihan varmasti minimitavoitteena kauden kärki. Lujaa lähdetään polkemaan.

Suorituskyky koilliseen

Yksi takuukiinnostavista lajeista on naisten 100 metrin aidat. Viivalla ovat muun muassa maailman kärkiajan 12,17 tällä kaudella kellottanut USA:n Masai Russell ja niin ikään ennätyksensä, 12,21, tänä suvena aitonut Grace Stark.

– Jenkit ovat juosseet lujaa, ja korostan, että kun jenkkimestaruuskisat alkavat lähentyä, suorituskyky ampuu heillä ihan puhtaasti koilliseen. Sekin mahdollistaa tosi kovat ajat, jos myötäistä on takana.

Suora lähetys Timanttiligan Monacon osakilpailusta on katsottavissa MTV Katsomosta ja MTV Urheilu 1 -kanavalta kello 21 alkaen. Yksittäisten lajien lähetykset alkavat näkyä Katsomosta jo 19.55.