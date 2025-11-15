Kestävyysjuoksija Mustafe Muuse teki miesten 10 kilometrin maantiejuoksun Suomen ennätyksen lauantaina Ranskan Lillessä.



Muuse juoksi Pohjois-Ranskassa järjestetyssä kilpailussa kymmenenneksi Suomen ennätysajalla 28.16 ja kohensi Tuomas Heikkilän nimissä ollutta SE-tulosta kuudella sekunnilla. Heikkilän aiempi Suomen ennätys syntyi tammikuussa Espanjan Valenciassa.



Muusen valmistautuminen kilpailuun ei ollut paras mahdollinen, sillä hän kärsi viikolla flunssasta.



– Miesflunssa iski, mutta pääsin kuitenkin maaliin. Oireet alkoivat tiistaina, jonka jälkeen kevensin harjoittelua. Eilen perjantaina pystyin juoksemaan, ja päätöksen osallistumisesta tein tänään kilpailupäivän aamuna. Ja se oli hyvä päätös, Muuse sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.



Lillen kilpailu oli Muuselle tuttu, sillä hän juoksi kisassa viime vuonna ajan 28.47. Seuraavaksi 24-vuotias juoksija tähtää joulukuun EM-maastoihin.



Kenian John Lomoni Aimun juoksi miesten kilpailun voittoon ajalla 27.13. Suomen Eemil Helander oli 20:s ennätyksellään 28.52.



Naisten kympillä Nina Chydenius nappasi kuudennen sijan ajalla 32.30. Chydeniukselle kilpailu oli ensimmäinen sitten kesäkuun.